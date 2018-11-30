Джозеф Уильям Гилган – британский актер, родился 9 марта 1984 года в Чорли, графство Ланкашир, Великобритания. Джозефа прославили такие роли, как Вуди из фильма «Это Англия», Руди из телесериала «Отбросы», а также Кэссиди из сериала «Проповедник». В Великобритании актер также известен как исполнитель роли Эли Дингла в телесериале «Эммердейл» — мыльной опере, выходившей на телеэкраны с 1972 по 2014 год.
Джозеф рос в классической английской семье вместе с двумя младшими сестрами. С детства Гилгана считали чудаковатым, а в 7 лет врачи обнаружили у него дислексию - нарушение способности читать и писать. На почве этих трудностей у Джозефа стали появляться комплексы, и в качестве терапии детский психолог посоветовал ему заниматься в театральном кружке. Тогда никто не мог подумать о том, к чему приведут эти занятия. Несмотря на то, что Джозефу потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть трудности, его талант актера был заметен сразу. Поэтому уже в возрасте 10 лет Гилгана пригласили на съемки. Это был многосерийный телесериал «Улица коронации», в котором актер снимался целых три года (1994-1997). Это был первый шаг в актерской карьере Гилгана.
По окончанию школы Джозеф учился на факультете искусств колледжа Раншоу на специальности дизайн одежды, но вскоре он понял, что эта сфера его не интересует. Какое-то время Гилган подрабатывал штукатуром на стройке, а позже решил вернуться к своему любимому занятию – актерству. Все же только к этому делу у Джозефа был настоящий талант. С 2006 по 2010 актер снимался в мыльной опере «Ферма Эммердейл», исполнил несколько эпизодических ролей в непопулярных сериалах, а в 2006 году получил одну из главных ролей в драме «Это Англия», повествующей зрителю о субкультуре британских скинхедов. В этой картине Гилган сыграл Вуди, лидера банды юных хулиганов. За эту роль Джозеф был удостоен премии British Independent Film Awards в номинации «Лучший актер второго плана».
В 2011 году Гилган блестяще прошел прослушивание в популярный комедийно-фантастический сериал «Отбросы». Джозеф проходил два отборочных тура, причем, во втором чуть не получил отказ по причине того, что продюсер хотел выбрать на роль «кого-нибудь помоложе». Но парень не пал духом и вернулся на прослушивание одетым как угонщик автомобилей: кроссовки с массивной подошвой, шляпа набекрень, чем очень насмешил продюсера шоу.
В «Отбросах» Джозеф Гилган исполнил весьма необычную и противоречивую роль. Персонажа Гилгана в «Отбросах» зовут Руди Уэйд. Это молодой человек, вандал и угонщик с весьма сложным характером, который обладает «суперспособностью» материально расщеплять личность. Многие говорили, что Гилган и его персонаж имеют сходство в характерах. Именно благодаря роли Руди актер стал узнаваемым. Этот сериал выходил на телеэкраны до 2013 года, а в 2012 Джозеф Гилган победил в номинациях «Лучший новичок» (премия SFX Awards) и «Восходящая звезда» (премия Virgin Media TV Awards).
С 2016 года на экраны вышел сериал «Проповедник», снятый по известной серии комиксов. Гилган сыграл в нем вампира-алкоголика Кэссиди, который вместе с местным проповедником Джесси Кастером (Доминик Купер) и его отвязной подружкой Тюлип (Рут Негга) отправляются на поиски Бога. Сериал снят в стиле фантастического вестерна, действия которого происходят в Техасе. После успешного первого сезона, он был продлен на второй.
Также Джозефа можно увидеть в таких фильмах, как «Афера под прикрытием», «Последний охотник на ведьм», «Гордость» и «Напролом».
Гилган уверен, что дислексия – своего рода проклятье, из-за чего ему очень сложно контактировать с незнакомыми людьми. За свою жизнь у актера было немного друзей, но самым близким из них он доверяет безгранично. Похожим образом у актера складываются отношения с женщинами. Он не может полностью раскрыться перед девушками, поэтому большинство его романов закончились слишком быстро. Только с коллегой по фильму «Это Англия» Вики МакКлюр у Гилгана были относительно продолжительные отношения.
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- Актер - большой фанат татуировок. На его теле множество рисунков и надписей. Каждое тату имеет для Джозефа смысловое значение и характеризует тот или иной жизненный период.
- У Джозефа Гилгана дислексия
- Он встречался с коллегой по фильму "Это Англия" Вики МакКлюр