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Джозеф Гилган

Joseph Gilgun
Джозеф Гилган
Джозеф Гилган Joseph Gilgun
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Дата рождения
9 марта 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Рут Негга
Рут Негга
коллеги по сериалам
Биография Джозеф Гилган

Джозеф Уильям Гилган – британский актер, родился 9 марта 1984 года в Чорли, графство Ланкашир, Великобритания. Джозефа прославили такие роли, как Вуди из фильма «Это Англия», Руди из телесериала «Отбросы», а также Кэссиди из сериала «Проповедник». В Великобритании актер также известен как исполнитель роли Эли Дингла в телесериале «Эммердейл» — мыльной опере, выходившей на телеэкраны с 1972 по 2014 год.

Джозеф рос в классической английской семье вместе с двумя младшими сестрами. С детства Гилгана считали чудаковатым, а в 7 лет врачи обнаружили у него дислексию - нарушение способности читать и писать. На почве этих трудностей у Джозефа стали появляться комплексы, и в качестве терапии детский психолог посоветовал ему заниматься в театральном кружке. Тогда никто не мог подумать о том, к чему приведут эти занятия. Несмотря на то, что Джозефу потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть трудности, его талант актера был заметен сразу. Поэтому уже в возрасте 10 лет Гилгана пригласили на съемки. Это был многосерийный телесериал «Улица коронации», в котором актер снимался целых три года (1994-1997). Это был первый шаг в актерской карьере Гилгана.

Роли Джозефа Гилгана

По окончанию школы Джозеф учился на факультете искусств колледжа Раншоу на специальности дизайн одежды, но вскоре он понял, что эта сфера его не интересует. Какое-то время Гилган подрабатывал штукатуром на стройке, а позже решил вернуться к своему любимому занятию – актерству. Все же только к этому делу у Джозефа был настоящий талант. С 2006 по 2010 актер снимался в мыльной опере «Ферма Эммердейл», исполнил несколько эпизодических ролей в непопулярных сериалах, а в 2006 году получил одну из главных ролей в драме «Это Англия», повествующей зрителю о субкультуре британских скинхедов. В этой картине Гилган сыграл Вуди, лидера банды юных хулиганов. За эту роль Джозеф был удостоен премии British Independent Film Awards в номинации «Лучший актер второго плана».

Джозеф Гилган – «Отбросы»

В 2011 году Гилган блестяще прошел прослушивание в популярный комедийно-фантастический сериал «Отбросы». Джозеф проходил два отборочных тура, причем, во втором чуть не получил отказ по причине того, что продюсер хотел выбрать на роль «кого-нибудь помоложе». Но парень не пал духом и вернулся на прослушивание одетым как угонщик автомобилей: кроссовки с массивной подошвой, шляпа набекрень, чем очень насмешил продюсера шоу.

 В «Отбросах» Джозеф Гилган исполнил весьма необычную и противоречивую роль. Персонажа Гилгана в «Отбросах» зовут Руди Уэйд. Это молодой человек, вандал и угонщик с весьма сложным характером, который обладает «суперспособностью» материально расщеплять личность. Многие говорили, что Гилган и его персонаж имеют сходство в характерах. Именно благодаря роли Руди актер стал узнаваемым. Этот сериал выходил на телеэкраны до 2013 года, а в 2012  Джозеф Гилган победил в номинациях «Лучший новичок» (премия SFX Awards) и «Восходящая звезда» (премия Virgin Media TV Awards).

Джозеф Гилган - Проповедник

С 2016 года на экраны вышел сериал «Проповедник», снятый по известной серии комиксов. Гилган сыграл в нем вампира-алкоголика Кэссиди, который вместе с местным проповедником Джесси Кастером (Доминик Купер) и его отвязной подружкой Тюлип (Рут Негга) отправляются на поиски Бога. Сериал снят в стиле фантастического вестерна, действия которого происходят в Техасе. После успешного первого сезона, он был продлен на второй.

Также Джозефа можно увидеть в таких фильмах, как «Афера под прикрытием», «Последний охотник на ведьм», «Гордость» и «Напролом».

Личная жизнь Джо Гилгана

Гилган уверен, что дислексия – своего рода проклятье, из-за чего ему очень сложно контактировать с незнакомыми людьми. За свою жизнь у актера было немного друзей, но самым близким из них он доверяет безгранично. Похожим образом у актера складываются отношения с женщинами. Он не может полностью раскрыться перед девушками, поэтому большинство его романов закончились слишком быстро. Только с коллегой по фильму «Это Англия» Вики МакКлюр у Гилгана были относительно продолжительные отношения.

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Интересные факты о Джозеф Гилган

- Актер - большой фанат татуировок. На его теле множество рисунков и надписей. Каждое тату имеет для Джозефа смысловое значение и характеризует тот или иной жизненный период.

- У Джозефа Гилгана дислексия

- Он встречался с коллегой по фильму "Это Англия" Вики МакКлюр

Фильмография Джозеф Гилган
Афера под прикрытием
Афера под прикрытием
триллер 2016, США
7.0
Последний охотник на ведьм
Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения 2015, США
7.0
Гордость
Гордость
исторический, комедия, драма 2014, Великобритания
7.0
Напролом
Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
6.0
Это Англия
Это Англия
драма 2006, Великобритания
7.0
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Фотографии Джозеф Гилган Все фотографии
Джозеф Гилган Джозеф Гилган Джозеф Гилган Джозеф Гилган
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1 комментарий
26 сентября 2018 20:29
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Рут Негга
Рут Негга Ruth Negga
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