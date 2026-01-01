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Миранда Харт
Miranda Hart
Киноафиша
Персоны
Миранда Харт
Миранда Харт
Miranda Hart
Дата рождения
14 декабря 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Торки, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Романтическая актриса
Биография Миранды Харт
Родилась 14 декабря 1972 года. Торки, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Вызовите акушерку
(2012)
8.0
Миранда
(2009)
7.2
Шпион
(2015)
Фильмография Миранды Харт
6.9
Кентервильское привидение
The Canterville Ghost
анимация, комедия
2022, Канада / Великобритания
Смотреть трейлер
5.2
Зовите меня Кэт
комедия
2021, Великобритания/США
6.7
Эмма.
Emma.
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Шпион
Spy
комедия
2015, США
Смотреть трейлер
8.3
Вызовите акушерку
драма
2012, Великобритания
8
Миранда
комедия
2009, Великобритания
4.8
Речной патруль
Tales of the Riverbank
детский
2008, Великобритания
4.8
Фокусники
Magicians
комедия
2007, Великобритания
Смотреть трейлер
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