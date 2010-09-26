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Постер сериала Правительство
Постер сериала Правительство
Постер сериала Правительство
Постер сериала Правительство
Постер сериала Правительство
Постер сериала Правительство
Постер сериала Правительство
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Правительство

Правительство (2010 - 2022)

Borgen 18+
Год выпуска 2010
Страна Дания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 58 минут
Телеканал DR1
Продолжительность сериала 36 часов 44 минуты

О чем сериал

Лидер партии умеренных долгие годы оставалась в тени по очень простым причинам: общественное благо она ставила выше собственных карьерных амбиций. Но из-за череды случайностей оба её соперника дискредитируют себя накануне выборов. В итоге партия героини наконец-то получает шанс сформировать правительство, а сама она становится премьер-министром. Женщина не испорчена успехом, никогда не рвалась к власти, а к тому же дома у неё муж и двое детей, каждый из которых претендует на внимание. Но теперь героине предстоит разбираться также и с требованиями местных феминисток, капризами и шантажом воротил большого бизнеса, протестами зелёных, ущемленными правами эскимосов и многим-многим другим.
 

В ролях
В ролях
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Синье Эгхольм Олсен
Синье Эгхольм Олсен
Микаэль Бирккйар
Биргитта Йорт Сёренсен
Лизбет Вульф
Лизбет Вульф
Сёрен Маллинг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Правительство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 10 эпизодов
 
Правительство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 10 эпизодов
 
Правительство - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 10 эпизодов
 
Сезон 4
2022, 8 эпизодов
 
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