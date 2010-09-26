Лидер партии умеренных долгие годы оставалась в тени по очень простым причинам: общественное благо она ставила выше собственных карьерных амбиций. Но из-за череды случайностей оба её соперника дискредитируют себя накануне выборов. В итоге партия героини наконец-то получает шанс сформировать правительство, а сама она становится премьер-министром. Женщина не испорчена успехом, никогда не рвалась к власти, а к тому же дома у неё муж и двое детей, каждый из которых претендует на внимание. Но теперь героине предстоит разбираться также и с требованиями местных феминисток, капризами и шантажом воротил большого бизнеса, протестами зелёных, ущемленными правами эскимосов и многим-многим другим.