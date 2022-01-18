14 февраля в кинотеатре «Аврора» состоится праздничный спецпоказ фильма «Артист»

В День всех влюбленных зрители снова увидят на большом экране черно-белое и «полунемое» (ибо с музыкальной дорожкой и с вторжением звука в заключительной части) кино, ставшее триумфатором