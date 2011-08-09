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Прислуга, 2011

2011 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Действие фильма разворачивается в штате Миссисипи в 1960-е годы. Мечтающая стать писательницей, выпускница колледжа Скитер возвращается в родной город и переворачивает жизни соседей с ног на голову. Юная идеалистка решает взять интервью у чернокожих женщин, которые всю жизнь посвятили работе прислугой в домах состоятельных южан.

  • До того, как оригинальный роман Кэтрин Стокетт, по которому поставлен фильм, был опубликован, его отвергли более 60 литературных агентов.
  • Режиссер картины Тейт Тейлор и писательница Кэтрин Стокетт дружат с детства. Поэтому Тейлор получил права на экранизацию романа “Прислуга” еще до того, как тот был издан. А Октавия Спенсер (Минни), также давний и близкий друг Стокетт, изначально была той, с кого был списан ее персонаж.
  • Действие фильма происходит в Джексоне, штат Миссисипи, где выросли Кэтрин Стокетт и Тейт Тейлор.
  • Брайс Даллас Ховард (Холли) во время съемок фильма находилась в положении.
  • Для того, чтобы набрать вес для картины, веганка Джессика Честейн (Селия Фут) ела много растопленного соевого мороженого.
  • Одна из небольших ролей в картине могла достаться певице Кэти Перри.
  • На книжной полке Скитер можно заметить книги “Сын Америки” Ричарда Райта, “Человек-невидимка” Ральфа Эллисона, “Убить пересмешника” Харпера Ли и “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл.

Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому.

Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в домах белых всю свою жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына.

Минни — самая лучшая стряпуха во всем Джексоне, а еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже сослужил ей плохую службу. На одном месте Минни никогда подолгу не задерживается. Но с Минни лучше не связываться даже самым высокомерным белым дамочкам. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно — обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе?

7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 16 февраля 2012
Премьера онлайн 5 сентября 2020
Премьера в мире 9 августа 2011
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Тейт Тэйлор
Тейт Тэйлор
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Сисси Спэйсек
Все актеры и съемочная группа
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Прислуга
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 27/01/2012 - 19:24:20

Теплый - потому что по-настоящему хороший фильм, задевший за живое.
Но "охреневания" не… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Просто славный фильм, из тех, что оставляют теплый след на душе и ругать не хочется.
Минус - большой хронометраж. Почти 2,5 часа.
Замысел… Читать дальше…
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