Содержание:

Джона Хилл – Фильмы

- Джона Хилл – «Человек, который изменил всё»

- Джона Хилл – «Мачо и ботан»

- Джона Хилл – «Волк с Уолл-стрит»

Джона Хилл – Личная жизнь

Американский актёр Джона Хилл (полное имя Джона Хилл Фелдштейн) родился 20 декабря 1983 года в Лос-Анджелесе в семье евреев. Отец Джоны, Ричард Фелдштейн, работает менеджером известной группы Guns N’ Roses, а мать, Шэрон Лин, была дизайнером и стилистом. Также у Хилла есть сестра по имени Бини, которая снимается в кино, и брат Джордан, который пошёл по стопам отца и является менеджером группы Maroon 5. Мальчиком будущий актёр учился в школе Брентвуд, после чего пошёл в Кроссроудс в Санта-Монике. Закончив обучение, он перебрался в Нью-Йорк, где поступил в колледж Бард, а также обучался в «Новой школе» и в Колорадском университете в Боулдере.

Джона Хилл – Фильмы

Будучи студентом колледжа, Джона Хилл решил начать карьеру комедианта и стал писать шутки, которые затем представлял на суд публике в баре «Чёрное и белое», расположенном в Ист-Виллидж. Именно на этой сцене он осознал, что станет актёром. Попасть на экран ему помогла дружба с Ребеккой и Джейком Хоффман, детьми Дастина Хоффмана, которые представили его отцу, затем поспособствовавшему появлению Хилла в фильме «Взломщики сердец». После этого актёр стал всё чаще появляться на экране, в большинстве своём, в комедиях. Он сыграл в таких картинах, как «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна», «Побег из Вегаса» и «Superперцы». Это послужило началом последующей дружбе с продюсером Джадом Апатоу.

В 2009 году Джона Хилл появился на экране в фильме «Приколисты» вместе с Сетом Рогеном и Адамом Сэндлером. Он также выступил в качестве продюсера фильма Саши Барона Коэна «Бруно». Затем последовали роли в таких известных проектах, как «Человек, который изменил всё», «Мачо и ботан», «Дружинники», «Джанго освобождённый», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Волк с Уолл-стрит» и многих других.

Джона Хилл – «Человек, который изменил всё»

Главным актёрским прорывом для комедийного актёра Джоны Хилла стало участие в проекте Беннетта Миллера «Человек, который изменил всё», где он сыграл вместе с Брэдом Питтом. Это была первая серьёзная роль актёра, который получил за неё номинации на «Золотой глобус» и «Оскар». Картина рассказывает реальную историю менеджера бейсбольной команды Билли Бена, который совершил большой переворот в индустрии спорта.

Джона Хилл – «Мачо и ботан»

Одной из самых известных лент актёра является комедия «Мачо и ботан», в которой главные роли сыграли Джона Хилл и Ченнинг Татум. Фильм поставлен по мотивам некогда популярного сериала «Джамп стрит, 21» и рассказывает о том, как двое агентов внедряются под прикрытием в школу, чтобы найти наркоторговца. В 2014 на экраны вышел сиквел «Мачо и ботан 2».

Джона Хилл – «Волк с Уолл-стрит»

В 2013 году в прокат выходит фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в котором сыграли Джона Хилл, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби. Картина имела бешеный успех и получила пять номинаций на «Оскар». За роль Джордана Белфорта Хилл получил свою вторую актёрскую номинацию на эту премию.

Всё больше крупных звёзд стали появляться в проектах стримингового сервиса Netflix. Джона Хилл также поддался тенденции и сыграл одну из главных ролей в сериале от автора «Настоящего детектива» Кэри Фукунага под названием «Маньяк». Также на экране появилась Эмма Стоун. Он является ремейком норвежского хита 2014 года.

Джона Хилл – Личная жизнь

В течение трёх лет, с 2008-го по 2011-ый, Джона Хилл встречался с Джордан Клейн. Также в 2015 году у него был роман с диетологом Брук Глейзер, после чего у него появилась девушка по имени Камилла.