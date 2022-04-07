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Джона Хилл

Jonah Hill
Джона Хилл
Джона Хилл Jonah Hill
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Дата рождения
20 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Сет Роген
Сет Роген
друзья и коллеги
Биография Джоны Хилла

Содержание:

Джона Хилл – Фильмы
  - Джона Хилл – «Человек, который изменил всё»
  - Джона Хилл – «Мачо и ботан»
  - Джона Хилл – «Волк с Уолл-стрит»
Джона Хилл – Личная жизнь

Американский актёр Джона Хилл (полное имя Джона Хилл Фелдштейн) родился 20 декабря 1983 года в Лос-Анджелесе в семье евреев. Отец Джоны, Ричард Фелдштейн, работает менеджером известной группы Guns N’ Roses, а мать, Шэрон Лин, была дизайнером и стилистом. Также у Хилла есть сестра по имени Бини, которая снимается в кино, и брат Джордан, который пошёл по стопам отца и является менеджером группы Maroon 5. Мальчиком будущий актёр учился в школе Брентвуд, после чего пошёл в Кроссроудс в Санта-Монике. Закончив обучение, он перебрался в Нью-Йорк, где поступил в колледж Бард, а также обучался в «Новой школе» и в Колорадском университете в Боулдере.

Джона Хилл – Фильмы

Будучи студентом колледжа, Джона Хилл решил начать карьеру комедианта и стал писать шутки, которые затем представлял на суд публике в баре «Чёрное и белое», расположенном в Ист-Виллидж. Именно на этой сцене он осознал, что станет актёром. Попасть на экран ему помогла дружба с Ребеккой и Джейком Хоффман, детьми Дастина Хоффмана, которые представили его отцу, затем поспособствовавшему появлению Хилла в фильме «Взломщики сердец». После этого актёр стал всё чаще появляться на экране, в большинстве своём, в комедиях. Он сыграл в таких картинах, как «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна», «Побег из Вегаса» и «Superперцы». Это послужило началом последующей дружбе с продюсером Джадом Апатоу.

В 2009 году Джона Хилл появился на экране в фильме «Приколисты» вместе с Сетом Рогеном и Адамом Сэндлером. Он также выступил в качестве продюсера фильма Саши Барона Коэна «Бруно». Затем последовали роли в таких известных проектах, как «Человек, который изменил всё», «Мачо и ботан», «Дружинники», «Джанго освобождённый», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Волк с Уолл-стрит» и многих других.

Джона Хилл – «Человек, который изменил всё»

Главным актёрским прорывом для комедийного актёра Джоны Хилла стало участие в проекте Беннетта Миллера «Человек, который изменил всё», где он сыграл вместе с Брэдом Питтом. Это была первая серьёзная роль актёра, который получил за неё номинации на «Золотой глобус» и «Оскар». Картина рассказывает реальную историю менеджера бейсбольной команды Билли Бена, который совершил большой переворот в индустрии спорта.

Джона Хилл – «Мачо и ботан»

Одной из самых известных лент актёра является комедия «Мачо и ботан», в которой главные роли сыграли Джона Хилл и Ченнинг Татум. Фильм поставлен по мотивам некогда популярного сериала «Джамп стрит, 21» и рассказывает о том, как двое агентов внедряются под прикрытием в школу, чтобы найти наркоторговца. В 2014 на экраны вышел сиквел «Мачо и ботан 2».

Джона Хилл – «Волк с Уолл-стрит»

В 2013 году в прокат выходит фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в котором сыграли Джона Хилл, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби. Картина имела бешеный успех и получила пять номинаций на «Оскар». За роль Джордана Белфорта Хилл получил свою вторую актёрскую номинацию на эту премию.

Всё больше крупных звёзд стали появляться в проектах стримингового сервиса Netflix. Джона Хилл также поддался тенденции и сыграл одну из главных ролей в сериале от автора «Настоящего детектива» Кэри Фукунага под названием «Маньяк». Также на экране появилась Эмма Стоун. Он является ремейком норвежского хита 2014 года.

Джона Хилл – Личная жизнь

В течение трёх лет, с 2008-го по 2011-ый, Джона Хилл встречался с Джордан Клейн. Также в 2015 году у него был роман с диетологом Брук Глейзер, после чего у него появилась девушка по имени Камилла.

Интересные факты о Джоне Хилле

- Джона Хилл мог появиться в роли друга героя Шайи ЛаБаффа в «Трансформерах», однако его не взяли.

- Актёр всегда имел проблемы с лишним весом, однако в 2017 году в Интернете появились фото, на которых видно, что Джона Хилл похудел. Многие стали упрекать актёра в том, что таким образом он лишиться своей «изюминки», однако похудевший Джона Хилл доволен своим новым телом.

Фильмография Джоны Хилла
You people
комедия 2022, США
0.0
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
комедия 2021, США
7.0
Пляжный бездельник
Пляжный бездельник
комедия 2019, США
4.0
Середина 90-х
Середина 90-х
драма, комедия 2018, США
7.0
ЛЕГО Фильм-2
ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.0
Не волнуйся, он далеко не уйдет
Не волнуйся, он далеко не уйдет
драма, биография 2018, США
6.0
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.0
Парни со стволами
Парни со стволами
комедия 2016, США
7.0
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7 апреля 2022 12:56
Леонардо ДиКаприо заставил Джону Хилла посмотреть «Мандалорца» Но он не проникся сериалом. 
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17 января 2022 13:33
На Netflix состоялась премьера сатирического фильма «Не смотрите наверх» Картина получила четыре номинации на «Золотой глобус».
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1 комментарий
20 сентября 2018 00:01
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