7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
Что-то не так с Кевином

Что-то не так с Кевином

We Need to Talk About Kevin 18+
О фильме

Ева отказывается от успешной карьеры и амбиций ради рождения Кевина, но отношения между матерью и сыном не складываются с самого начала. Когда в 15 лет Кевин совершает нечто ужасное и непоправимое, Ева вынуждена бороться с всепоглощающим горем и угрызениями совести. Любила ли она когда-нибудь своего сына по-настоящему? И есть ли в произошедшей трагедии ее вина тоже?

Что-то не так с Кевином - трейлер. первыпуск
Что-то не так с Кевином  трейлер. первыпуск
Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 27 ноября 2011
Премьера в мире 12 мая 2011
Дата выхода
19 января 2012 Россия Иноекино
17 ноября 2011 Австралия MA15+
19 января 2012 Беларусь
9 декабря 2011 Бразилия
21 октября 2011 Великобритания
16 августа 2012 Германия
21 октября 2011 Ирландия
14 марта 2012 Испания 16
10 февраля 2012 Италия
19 января 2012 Казахстан
10 февраля 2012 Канада
1 декабря 2011 Нидерланды
23 марта 2012 Румыния
20 января 2012 США R
19 января 2012 Украина
20 апреля 2012 Финляндия
28 сентября 2011 Франция
17 февраля 2012 Швеция
13 апреля 2012 Эстония
26 июля 2012 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $9 807 372
Производство BBC Film, UK Film Council, Footprint Investment Fund
Другие названия
We Need to Talk About Kevin, Tenemos que hablar de Kevin, ...e ora parliamo di Kevin, Beszélnünk kell Kevinről, Cậu Bé Kevin, Chúng Ta Phải Nói Chuyện Về Kevin, E ora parliamo di Kevin, Hayavim ledaber al Kevin, Hvad med Kevin?, Il faut qu'on parle de Kevin, Kebin-e daehayeo, Kevin Hakkında Konuşmalıyız, Me peame rääkima Kevinist, Moramo razgovarati o Kevinu, Mums jāparunā par Kevinu, Musíme si pohovoriť o Kevinovi, Musíme si promluvit o Kevinovi, Musimy porozmawiać o Kevinie, Ngo yanji si okmo, Pasikalbėkime apie Keviną, Pogovoriti se morava o Kevinu, Poikani Kevin, Precisamos Falar Sobre o Kevin, Prepei na milisoume gia ton Kevin, Shounen wa zankoku-na yumi o iru, Temos de Falar Sobre Kevin, Trebuie sa vorbim despre Kevin, Vi må snakke om Kevin, Vi måste prata om Kevin, Wo erzi shi emo, Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν, Морамо да разговарамо о Кевину, Трябва да поговорим за Кевин, Что-то не так с Кевином, Щось не так з Кевіном, 凯文怎么了, 凱文怎麼了？, 少年は残酷な弓を射る
Режиссер
Линн Рэмси
Линн Рэмси
В ролях
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Эзра Миллер
Эзра Миллер
Джеймс Чен
Джеймс Чен
Алекс Манетт
Алекс Манетт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
11 голосов
7.4 IMDb
Что-то не так с Кевином - смотреть в онлайн-кинотеатре

Что-то не так с Кевином

Похожие фильмы онлайн

Тебя никогда здесь не было
 
Дом, который построил Джек
 
Убийство священного оленя
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Новости о фильме
Психоз, паранойя, депрессия: 10 фильмов о психических расстройствах
Психоз, паранойя, депрессия: 10 фильмов о психических расстройствах В подборку вошли как прославленные картины, так и малоизвестные.
Написать
13 сентября 2024 10:04
Постановщица «Тебя никогда здесь не было» снимет фильм по книге Стивена Кинга
Постановщица «Тебя никогда здесь не было» снимет фильм по книге Стивена Кинга Съемки начнутся в 2021 году.
Написать
17 ноября 2020 11:49
Специальный показ фильма «Что-то не так с Кевином» пройдёт в «Родине»
Специальный показ фильма «Что-то не так с Кевином» пройдёт в «Родине» Психологическая драма о подростке-убийце и его матери снова покажут на большом экране. Картину «Что-то не так с Кевином» петербуржцы увидят 13 января в киноцентре
Написать
12 января 2018 14:08
Что-то не так с Кевином - трейлер. первыпуск
Что-то не так с Кевином Трейлер. первыпуск
Что-то не так с Кевином - отрывок 5
Что-то не так с Кевином Отрывок 5
Кадры из фильма
