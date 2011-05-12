Ева отказывается от успешной карьеры и амбиций ради рождения Кевина, но отношения между матерью и сыном не складываются с самого начала. Когда в 15 лет Кевин совершает нечто ужасное и непоправимое, Ева вынуждена бороться с всепоглощающим горем и угрызениями совести. Любила ли она когда-нибудь своего сына по-настоящему? И есть ли в произошедшей трагедии ее вина тоже?