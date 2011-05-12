Отзывы о фильме
Ева отказывается от успешной карьеры и амбиций ради рождения Кевина, но отношения между матерью и сыном не складываются с самого начала. Когда в 15 лет Кевин совершает нечто ужасное и непоправимое, Ева вынуждена бороться с всепоглощающим горем и угрызениями совести. Любила ли она когда-нибудь своего сына по-настоящему? И есть ли в произошедшей трагедии ее вина тоже?
|19 января 2012
|Россия
|Иноекино
|17 ноября 2011
|Австралия
|MA15+
|19 января 2012
|Беларусь
|9 декабря 2011
|Бразилия
|21 октября 2011
|Великобритания
|16 августа 2012
|Германия
|21 октября 2011
|Ирландия
|14 марта 2012
|Испания
|16
|10 февраля 2012
|Италия
|19 января 2012
|Казахстан
|10 февраля 2012
|Канада
|1 декабря 2011
|Нидерланды
|23 марта 2012
|Румыния
|20 января 2012
|США
|R
|19 января 2012
|Украина
|20 апреля 2012
|Финляндия
|28 сентября 2011
|Франция
|17 февраля 2012
|Швеция
|13 апреля 2012
|Эстония
|26 июля 2012
|Южная Корея