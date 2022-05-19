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Линн Рэмси
Линн Рэмси
Lynne Ramsay
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Линн Рэмси
Lynne Ramsay
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Дата рождения
5 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Линн Рэмси
Родилась 5 декабря 1969 года. Глазго, Шотландия.
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Фильмография Линн Рэмси
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив
2017, США / Франция
6.0
Что-то не так с Кевином
триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
Крысолов
драма
1999, Франция / Великобритания
7.0
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19 мая 2022 12:43
Руни Мара и Хоакин Феникс исполнят главные роли в предстоящем фильме Линн Рэмси
Фильм находится на ранней стадии разработки.
Написать
21 июня 2021 12:53
Постановщица «Тебя никогда здесь не было» снимет фильм по книге Стивена Кинга
Съемки начнутся в 2021 году.
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17 ноября 2020 11:49
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