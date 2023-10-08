Меню
Пожары. Дублированный трейлер

Дата публикации: 1 апреля 2022
Пожары – У Жанны и Симона умирает мать — Наваль Марван. Они приходят к ее нотариусу и старому другу Жану, который читает им довольно необычное завещание: мать разрешает похоронить себя по христианскому обряду и в нормальной могиле лишь в том случае, если дети найдут двух людей из ее прошлой жизни — их отца и брата — и передадут им по прощальному письму. Дочь ответственно берется за поручение, сын мечтает о том, чтобы прошлое оставило их и без того не слишком счастливую семью в покое. Тем не менее оба отправляются на Ближний Восток.
hristinushka 8 октября 2023, 10:40
Оценка
Фильм 10/10.Концовка шокировала
8 октября 2023, 10:40
8.2 Пожары
Пожары драма, 2010, Канада
