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Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор
Anna Chancellor
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Анна Чэнселлор
Anna Chancellor
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Дата рождения
27 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Ричмонд, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Анны Чэнселлор
Родилась 27 апреля 1965 года. Ричмонд, Англия, Великобритания.
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Фильмография Анны Чэнселлор
Миссис Харрис едет в Париж
драма
2022, США
8.0
Любовь по расчету
комедия
2019, Великобритания
5.0
Счастливый принц
драма, исторический
2018, Германия / Бельгия / Италия / Великобритания
6.0
Сиделка
комедия
2016, Великобритания
6.0
Фантастическая любовь и где ее найти
фэнтези, драма, комедия, мелодрама
2016, США / Великобритания
6.0
Частные жизни
спектакль
2015, Великобритания
0.0
Как я теперь люблю
драма
2013, Великобритания
6.0
Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика
2005, США / Великобритания
6.0
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