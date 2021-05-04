Содержание:

Жан Дюжарден – Фильмы

- Жан Дюжарден – “Любовь не по размеру”

Жан Дюжарден – Рост

Жан Дюжарден – Личная жизнь

Французский режиссер, актер, сценарист и юморист Жан Дюжарден родился 19 июня 1972 года в небольшом городе Рюей-Мальмезоне, Франция. Окончив школу, Жан устроился на работу в строительную фирму к своему отцу Жаку. Парень прошел обязательную армейскую службу, после чего поступил в университет, где изучал философию и пластические искусства. Вскоре будущий оскаровский лауреат начал ставить собственные спектакли: увидеть эти действа можно было в различных барах и кабаре французской столицы. Совместно с другими актерами: Бруно Соломоном, Эриком Колладо, Эриком Массо и Эммануэлем Жукла, Дюжарден создал творческую труппу Nous C Nous. В 1999 году Жан покинул труппу и занялся сольной карьерой: актер получил главную роль в популярном скетч-сериале о взаимоотношениях полов “Парень и девушка”.

Жан Дюжарден – Фильмы

Первыми работами Жана в полнометражном кино стали небольшие роли в комедиях “Если бы я был богат” (2002) и “Все девчонки безумны” (2003). Дюжарден стал активно сниматься в комедиях и вскоре завоевал репутацию одного из лучших комиков Франции. О таланте Дюжардена знал каждый француз, но выйти за рамки национального успеха актер смог только после роли в комедии Мишеля Хазанавичуса “Агент 117: Каир – шпионское гнездо” (2006). Пародия на Джеймса Бонда сделала Дюжардена звездой мирового масштаба. Жан также снялся в продолжении фильма, картине “Агент 111: Миссия в Рио” (2009).

В 2007 году вышла экранизация романа Фредерика Бегбедера “99 франков”, в которой Дюжарден блестяще воплотил образ циничного рекламщика Октава Паранго.

Вершиной актерской карьеры для Дюжардена стала роль в романтической комедии Мишеля Хазанавичуса “Артист” (2011). Фильм, снятый в стилистике немого кино, был признан лучшим за 2011 год. Картина получила 10 номинаций на “Оскар” и забрала пять наград, в том числе, и за лучшую мужскую роль. Дюжарден сыграл артиста немого кино, впавшего в депрессию в период появления звукового кинематографа.

Актер появился в эпизодической роли в черной комедии Мартина Скорсезе “Волк с Уолл-Стрит” (2013). Примечательна главная роль Дюжардена в комедии Лорана Тирара “Сердцеед” (2018).

Жан Дюжарден – “Любовь не по размеру”

В 2016 году вышла французская романтическая комедия “Любовь не по размеру” режиссера Лорана Тирара, в которой Дюжарден сыграл низкорослого архитектора Александра влюбившегося в юристку Диану (Виржини Эфира), которая оказывается выше ростом. Из-за этого у пары начинаются размолвки. Картина была негативно принята критиками.

Жан Дюжарден – Рост

Рост артиста составляет 1,82 м. Чтобы сделать из Дюжардена коротышку ростом 1,40 м. для роли в комедии “Любовь не по размеру”, съемочной команде пришлось прибегнуть к техническим хитростям. На съемках всегда присутствовал дублер маленького роста, кроме того, все сцены с участием Дюжардена снимали на зеленом фоне. Жан был вынужден смотреть на небо, а его партнерша постоянно – фокусировалась на пуговицах пиджака Дюжардена.

Жан Дюжарден – Личная жизнь

Актер был дважды женат. Первой супругой Дюжардена стала Гаэль Демар: в браке родились сыновья Симон и Жюль. В 2009 году артист оформил отношения с актрисой Александрой Лэми. В 2013 году супруги расстались. Сейчас Жан живет в фактическом браке с французской фигуристкой Натали Пешала и воспитывает дочь Жанну.