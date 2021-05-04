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Жан Дюжарден

Jean Dujardin
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден Jean Dujardin
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Дата рождения
19 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Жана Дюжардена

Содержание:

Жан Дюжарден – Фильмы
 - Жан Дюжарден – “Любовь не по размеру”
Жан Дюжарден – Рост
Жан Дюжарден – Личная жизнь

Французский режиссер, актер, сценарист и юморист Жан Дюжарден родился 19 июня 1972 года в небольшом городе Рюей-Мальмезоне, Франция. Окончив школу, Жан устроился на работу в строительную фирму к своему отцу Жаку. Парень прошел обязательную армейскую службу, после чего поступил в университет, где изучал философию и пластические искусства. Вскоре будущий оскаровский лауреат начал ставить собственные спектакли: увидеть эти действа можно было в различных барах и кабаре французской столицы. Совместно с другими актерами: Бруно Соломоном, Эриком Колладо, Эриком Массо и Эммануэлем Жукла, Дюжарден создал творческую труппу Nous C Nous. В 1999 году Жан покинул труппу и занялся сольной карьерой: актер получил главную роль в популярном скетч-сериале о взаимоотношениях полов “Парень и девушка”.

Жан Дюжарден – Фильмы

Первыми работами Жана в полнометражном кино стали небольшие роли в комедиях “Если бы я был богат” (2002) и “Все девчонки безумны” (2003). Дюжарден стал активно сниматься в комедиях и вскоре завоевал репутацию одного из лучших комиков Франции. О таланте Дюжардена знал каждый француз, но выйти за рамки национального успеха актер смог только после роли в комедии Мишеля Хазанавичуса “Агент 117: Каир – шпионское гнездо” (2006). Пародия на Джеймса Бонда сделала Дюжардена звездой мирового масштаба. Жан также снялся в продолжении фильма, картине “Агент 111: Миссия в Рио” (2009).

В 2007 году вышла экранизация романа Фредерика Бегбедера “99 франков”, в которой Дюжарден блестяще воплотил образ циничного рекламщика Октава Паранго.

Вершиной актерской карьеры для Дюжардена стала роль в романтической комедии Мишеля Хазанавичуса “Артист” (2011). Фильм, снятый в стилистике немого кино, был признан лучшим за 2011 год. Картина получила 10 номинаций на “Оскар” и забрала пять наград, в том числе, и за лучшую мужскую роль. Дюжарден сыграл артиста немого кино, впавшего в депрессию в период появления звукового кинематографа.

Актер появился в эпизодической роли в черной комедии Мартина Скорсезе “Волк с Уолл-Стрит” (2013). Примечательна главная роль Дюжардена в комедии Лорана Тирара “Сердцеед” (2018).

Жан Дюжарден – “Любовь не по размеру”

В 2016 году вышла французская романтическая комедия “Любовь не по размеру” режиссера Лорана Тирара, в которой Дюжарден сыграл низкорослого архитектора Александра влюбившегося в юристку Диану (Виржини Эфира), которая оказывается выше ростом. Из-за этого у пары начинаются размолвки. Картина была негативно принята критиками.

Жан Дюжарден – Рост

Рост артиста составляет 1,82 м. Чтобы сделать из Дюжардена коротышку ростом 1,40 м. для роли в комедии “Любовь не по размеру”, съемочной команде пришлось прибегнуть к техническим хитростям. На съемках всегда присутствовал дублер маленького роста, кроме того, все сцены с участием Дюжардена снимали на зеленом фоне. Жан был вынужден смотреть на небо, а его партнерша постоянно – фокусировалась на пуговицах пиджака Дюжардена.

Жан Дюжарден – Личная жизнь

Актер был дважды женат. Первой супругой Дюжардена стала Гаэль Демар: в браке родились сыновья Симон и Жюль. В 2009 году артист оформил отношения с актрисой Александрой Лэми. В 2013 году супруги расстались. Сейчас Жан живет в фактическом браке с французской фигуристкой Натали Пешала и воспитывает дочь Жанну.

Интересные факты о Жане Дюжардене

- Актер является поклонником творчества Джима Керри.

- Для съемок в фильме “Артист” актер научился бить чечетку.

- Дюжарден стал первым французским актёром, получившим “Оскар”.

Фильмография Жана Дюжардена
Агент 117: Из Африки с любовью
Агент 117: Из Африки с любовью
боевик, комедия 2021, Франция
6.0
Офицер и шпион
Офицер и шпион
драма, триллер, исторический 2019, Франция
7.0
Оленья кожа
Оленья кожа
комедия 2019, Франция
6.0
12 мелодий любви
12 мелодий любви
мелодрама 2018, Франция
4.0
Сердцеед
Сердцеед
комедия, мелодрама, приключения 2018, Франция
6.0
Мне по кайфу
Мне по кайфу
комедия 2018, Франция
5.0
Любовь не по размеру
Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
7.0
Супер Брис
Супер Брис
комедия 2016, Франция
4.0
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1 октября 2018 10:35
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