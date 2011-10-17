7 дней и ночей с Мэрилин, 2011

Вчерашний выпускник университета Колин Клар бредит кинематографом. Благодаря счастливой случайности ему удается получить работу у легендарного Лоуренса Оливье. Маэстро работает над созданием нового фильма с участием Мэрилин Монро, поэтому Колину предстоит выполнять поручения не только режиссера, но и самой желанной женщины в мире. Провести несколько дней рядом с голливудской дивой – мечта любого мужчины, однако Колин вскоре понимает, что жизнь актрисы вовсе не похожа на сказку. Он узнает и полюбит Мэрилин такой, какой ее не видели миллионы поклонников – ранимой, хрупкой, настоящей…