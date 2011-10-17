Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Воронья лощина" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7 дней и ночей с Мэрилин 7 дней и ночей с Мэрилин
Киноафиша Фильмы 7 дней и ночей с Мэрилин
My Week with Marilyn

7 дней и ночей с Мэрилин, 2011

2011 / Великобритания
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Вчерашний выпускник университета Колин Клар бредит кинематографом. Благодаря счастливой случайности ему удается получить работу у легендарного Лоуренса Оливье. Маэстро работает над созданием нового фильма с участием Мэрилин Монро, поэтому Колину предстоит выполнять поручения не только режиссера, но и самой желанной женщины в мире. Провести несколько дней рядом с голливудской дивой – мечта любого мужчины, однако Колин вскоре понимает, что жизнь актрисы вовсе не похожа на сказку. Он узнает и полюбит Мэрилин такой, какой ее не видели миллионы поклонников – ранимой, хрупкой, настоящей…

  • Мишель Уильямс была номинирована на “Оскар” за роль Мэрилин Монро. Сама же Мэрилин на протяжении своей карьеры ни разу не получила номинацию на главную кинопремию США.
  • На съемках Эмма Уотсон носила парик, поскольку ее собственная стрижка не соответствовала моде 1950-х годов.
  • Роль Мэрилин могли исполнить такие актрисы, как Скарлетт Йоханссон, Кейт Хадсон и Эми Адамс, а образ Вивьен Ли на экране могли воплотить Рэйчел Вайс и Кэтрин-Зета Джонс. В итоге роли достались Мишель Уильямс и Джулия Ормонд соответственно. 
  • Сцена, в которой Колин (Эдди Редмэйн) показывает Мэрилин свою школу, снималась в Итоне – учебном заведении, которое окончил сам Редмэйн. 

Невероятная, сексуальная и легендарная Мэрилин Монро отправляется в Англию для съемок в новом фильме. Она очаровывает и покоряет всех, включая юного ассистента режиссера Колина. Но что чувствует сама Мэрилин? Может ли она влюбиться в неопытного юношу? И каково это быть Мэрилин Монро?

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 2 февраля 2012
Премьера в мире 17 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Саймон Кертис
Саймон Кертис
В ролях
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Доминик Купер
Доминик Купер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Джуди Денч
Джуди Денч
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Принцесса Монако
Принцесса Монако (2014)
6.5833335
Вальс для Моники
Вальс для Моники (2013)
6.923077
Пупупиду
Пупупиду (2011)
8
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2 (2022)
9.363636
Женщина в золотом
Женщина в золотом (2015)
7.3076925
Скандальный дневник
Скандальный дневник (2006)
7
Короткие интервью с отвратительными мужчинами
Короткие интервью с отвратительными мужчинами (2009)
6.6363635
Венди и Люси
Венди и Люси (2008)
6.785714
Земля изобилия
Земля изобилия (2004)
6
Месяц в деревне
Месяц в деревне (1987)
6.909091
Мамонт
Мамонт (2009)
6.7
Мошенники
Мошенники (2000)
6.133333
Постер фильма 7 дней и ночей с Мэрилин 4 постера
Золотой глобус Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

7 дней и ночей с Мэрилин смотреть онлайн

7 дней и ночей с Мэрилин
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Принцесса Монако
 
Вальс для Моники
 
Женщина в золотом
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Так мало отзывов ✊ Между тем, фильм то хорош! ✊
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма 7 дней и ночей с Мэрилин
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 8
Отрывок 8
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Кто там?
Кто там?
2022, Россия, триллер
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
Related video
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Приложение киноафиши