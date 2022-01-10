Навсегда в наших сердцах: актёры, которые не дожили до спецвыпуска «Гарри Поттера»

Вспоминаем тех, кто так и не вернулся в Хогвартс: Алан Рикман, Ричард Харрис и другие. Рассказываем вам про них то, что вы могли не знать или позабыли.