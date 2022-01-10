Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Херт
Джон Херт
John Hurt
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джон Херт
John Hurt
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 января 1940
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
27 января 2017
Карьера
Актер
Биография Джон Херт
Родился 22 января 1940 года. Честерфилд, Дербишир, Англия.
Развернуть
Фильмография Джон Херт
Темные времена
драма, военный, исторический
2017, Великобритания
7.0
Безропотно во тьму
драма
2017, Великобритания / Португалия
6.0
Тарзан. Легенда
боевик, приключения
2016, США
7.0
Джеки
драма, биография
2016, США / Франция
7.0
Геракл
боевик, приключения
2014, США
6.0
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.0
Сквозь снег
боевик, драма, фантастика
2013, Корея / США / Франция
7.0
Машина Джейн Мэнсфилд
драма
2012, США / Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Навсегда в наших сердцах: актёры, которые не дожили до спецвыпуска «Гарри Поттера»
Вспоминаем тех, кто так и не вернулся в Хогвартс: Алан Рикман, Ричард Харрис и другие. Рассказываем вам про них то, что вы могли не знать или позабыли.
Написать
10 января 2022 14:12
Фестиваль «Новое британское кино» пройдет в более чем 20 городах России
30 октября в Москве стартует 18-ый фестиваль «Новое британское кино», организует который Британский Совет совместно с арт-объединением «CoolConnections» и сетью кинотеатров
Написать
16 октября 2017 17:28
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Джеки»
Вчера на «Ленфильме» прошел закрытый пресс-показ биографической драмы с Натали Портман «Джеки», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» и
Написать
21 февраля 2017 12:13
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось