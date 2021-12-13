Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Николас Виндинг Рефн
Николас Виндинг Рефн
Nicolas Winding Refn
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Николас Виндинг Рефн
Nicolas Winding Refn
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 сентября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Николас Виндинг Рефн
Родился 29 сентября 1970 года. Копенгаген, Дания.
Развернуть
Фильмография Николас Виндинг Рефн
Слишком стар, чтобы умирать молодым
драма, криминал
2019, США
7.0
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.0
Только Бог простит
триллер, драма, криминал
2013, Франция / Дания
7.0
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.0
Бронсон
биография, боевик, драма, триллер
2009, Великобритания
8.0
Вальгалла: Сага о викинге
приключения, боевик
2009, Дания / Великобритания
7.0
Дилер 3
боевик, триллер
2005, Дания
7.0
Дилер 2
боевик
2004, Дания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Режиссер Николас Виндинг Рефн оказался под шквалом критики из-за убийства свиньи во время съемок сериала
Зоозащитная организация призывает Netflix полностью вырезать из сериала все сцены с жестоким обращением с животным.
Написать
13 декабря 2021 13:32
Николас Виндинг Рефн переснимет культовый фильм ужасов «Маньяк-полицейский» в формате сериала
Очередной ремейк обещает быть убийственно жутким.
Написать
14 октября 2019 07:26
Николас Виндинг Рефн не против, если зрители не досмотрят его сериал до конца
Общая продолжительность «Слишком стар, чтобы умереть молодым» — 13 часов.
Написать
14 июня 2019 16:30
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза