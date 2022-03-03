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Крис О'Дауд

Chris O'Dowd
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд Chris O'Dowd
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Дата рождения
9 октября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Криса О'Дауда

Содержание:

Крис О'Дауд - Фильмы
  - Крис О'Дауд – «Компьютерщики»
Личная жизнь Криса О'Дауда

Крис О'Дауд – комедийный актер ирландского происхождения, родился 9 октября 1979 года в Бойле. Крис окончил Университетский колледж Дублина, после чего поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. В годы обучения в колледже О'Дауд писал статьи для студенческой газеты The University Observer, принимал участие в спектаклях театрального общества и состоял в литературном и историческом кружках.

Крис О'Дауд - Фильмы

Впервые на телеэкранах Крис появился в 2003 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Заговор тишины» (2003), а чуть позже засветился в нескольких сериях ирландского сериала «Клиника». После этого начинающий актер снялся в лентах «Вера Дрейк» (2004), «Фестиваль» (2005) и сериале «Доктор Мартин» (2006).

Крис О'Дауд – «Компьютерщики»

Широкая популярность пришла к актеру после роли в телесериале «Компьютерщики», («The IT Crowd»), который транслировался на британском канале Channel 4. Персонаж Криса, Рой Треннеман, ленивый инженер компьютерного отдела корпорации Reynholm Industries, частенько читающий комиксы вместо выполнения своих обязанностей, пришелся по душе многим телезрителям, а сам О'Дауд даже стал своеобразным образом человека, помешанного на компьютерах. Проект выходил на экраны с 2006 по 2013 год.

В 2007 году Крис снялся в сериале канала BBC2 «Римская империя». В 2008 году он сыграл эпизодическую роль в британской комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть», где также снимались Саймон Пегг, Кирстен Данст и Меган Фокс. Годом позже он появился в музыкальной комедии «Рок-волна» в образе утреннего диджея пиратской радиостанции, вещающей с корабля, пришвартованного в Северном море, и фантастической ленте «Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени», который повествует о трех приятелях, нечаянно оказавшихся в постапокалиптическом будущем. Вслед за «Рок-волной» актер вновь сыграл диджея, на сей раз в британском шестисерийном сериале «ФМ» телеканала ITV2 вышел сериал «ФМ».

В 2010 году с участием О'Дауда вышла лента «Ужин с придурками», американском римейке одноименной французской комедии 1998 года, где главные роли достались Стиву Кэреллу и Полу Радду. За этой работой последовали роли в фильмах «Путешествия Гулливера» (2010), «Девичник в Вегасе» (2011), «Дети сексу не помеха» (2011), «Это сорок» (2012), «Двойник» (2013), «Тор 2: Царство тьмы» (2013), «Голгофа» (2014) и «Дом странных детей Мисс Перегрин» (2016).

Личная жизнь Криса О'Дауда

В 2012 году Крис О’Дауд женился на телеведущей и дизайнере Доун Портер, с которой состоял в отношениях три года. Супруги воспитывают двух сыновей: Арта (2015 г.р.) и Валентина (2017 г.р.)

Интересные факты о Крисе О'Дауде

- Широкую популярность актер получил благодаря роли в сериале «Компьютерщики».

- Крис озвучивал несколько эпизодов комедийного мультсериала «Гриффины».

- Рост Криса - 191 см

Фильмография Криса О'Дауда
Страна сна
приключения, фэнтези, фантастика 2022, США
0.0
Скворец
Скворец
драма 2021, США
5.0
Наш дом: Как жить на планете Земля
Наш дом: Как жить на планете Земля
анимация, короткометражный, семейный 2020, США
7.0
Голая Джульетта
Голая Джульетта
комедия, драма 2018, США
6.0
Кристофер Робин
Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.0
Парадокс Кловерфилда
Парадокс Кловерфилда
ужасы, фантастика, триллер, детектив 2017, США
5.0
Ван Гог. С любовью, Винсент
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.0
Большая игра
Большая игра
драма, биография 2017, США
7.0
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