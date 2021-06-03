Джон Рональд Симм родился 10 июля 1970 года в Лидсе в Великобритании. Джон был старшим ребенком в семье. Любовь к музыке привил Джону его отец, который отлично играл на гитаре. Они вместе выступали в нескольких клубах. Поступив в драматический колледж Блэкпула, Джон стал участвовать в студенческих музыкальных постановках. Вскоре он понял, что музыкальный театр ему не подходит, и решил вступить в драматический кружок. В девятнадцать лет он перебрался в Лондон и поступил в Драматический центр, где его учителем был известный педагог Рувим Адив.

В начале 1990-х годов Джон дебютировал на телевидении в небольшой роли в сериале «Судья Рампол». В 1995 году случился его актёрский прорыв: Симм исполнил роль трудного подростка в сериале «Метод Крекера». В этом же году он впервые снялся в большом кино, сыграв в драме «Банды из Бостона», удостоенной нескольких кинопремий.

С 2004 года Джон счастлив в браке с актрисой Кейт Магоуэн, у них есть сын и дочь.

Возможно, важнейшим годом в его карьере стал 2007: он исполнил роль Мастера в популярном британском сериале «Доктор Кто», его работа была тепло принята поклонниками проекта. Он вернулся к этой роли еще раз уже через десять лет.

Джон успешно выступает на театральных сценах Англии, его выдающимися работами стали главная роль в спектакле «Макбет», выступление в новаторской постановке режиссёра Джейми Ллойда «Пинтер в Пинтере» и многие другие работы.