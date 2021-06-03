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Джон Симм

John Simm
Джон Симм
Джон Симм John Simm
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Дата рождения
10 июля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Лидс, Англия, Великобритания
Рост
175 см
Биография Джона Симма

Джон Рональд Симм родился 10 июля 1970 года в Лидсе в Великобритании. Джон был старшим ребенком в семье. Любовь к музыке привил Джону его отец, который отлично играл на гитаре. Они вместе выступали в нескольких клубах. Поступив в драматический колледж Блэкпула, Джон стал участвовать в студенческих музыкальных постановках. Вскоре он понял, что музыкальный театр ему не подходит, и решил вступить в драматический кружок. В девятнадцать лет он перебрался в Лондон и поступил в Драматический центр, где его учителем был известный педагог Рувим Адив.

В начале 1990-х годов Джон дебютировал на телевидении в небольшой роли в сериале «Судья Рампол». В 1995 году случился его актёрский прорыв: Симм исполнил роль трудного подростка в сериале «Метод Крекера». В этом же году он впервые снялся в большом кино, сыграв в драме «Банды из Бостона», удостоенной нескольких кинопремий.

С 2004 года Джон счастлив в браке с актрисой Кейт Магоуэн, у них есть сын и дочь.

Возможно, важнейшим годом в его карьере стал 2007: он исполнил роль Мастера в популярном британском сериале «Доктор Кто», его работа была тепло принята поклонниками проекта. Он вернулся к этой роли еще раз уже через десять лет.

Джон успешно выступает на театральных сценах Англии, его выдающимися работами стали главная роль в спектакле «Макбет», выступление в новаторской постановке режиссёра Джейми Ллойда «Пинтер в Пинтере» и многие другие работы.

Интересные факты о Джоне Симме
  • Актёр — болельщик английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед».
  • В начале 1990-х годов Джон основал музыкальную группу Magic Alex, названную в честь греческого музыканта-электронщика, который был связан с группой The Beatles.
  • Симм сыграл главную роль в кинопроекте «Повседневность» режиссёра Майкла Уинтерботтома, который снимался на протяжении пяти лет.
  • Джон не любит давать интервью и не очень общителен, актёр тщательно оберегает личную жизнь.
  • Дети актёра — большие фанаты сериала «Доктор Кто». Именно они уговорили Джона сняться в этом шоу.
Фильмография Джона Симма
Повседневность
Повседневность
драма 2013, Великобритания
6.0
Круглосуточные тусовщики
Круглосуточные тусовщики
драма, комедия 2002, Великобритания / Франция / Нидерланды
6.0
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7 гениальных британских сериалов на все времена Словосочетание «британский сериал» практически стало нарицательным, потому что сразу же можно ожидать качественную историю, отличную актерскую игру и тонкую режиссуру. Сценарии и идеи британских шоу покупают их американские и европейские коллеги, например, как это было с проектами «Бесстыжие», «Убийство на пляже» и всеми любимым «Шерлоком». Кстати, о последнем мы решили не писать, так как будем утверждать очевидное, а вот вспомнить о том, что когда-то «Доктор Кто» был гениальным сериалом, все-таки надо. 
Написать
3 июня 2021 17:19
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