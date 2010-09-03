Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пожары Пожары
Киноафиша Фильмы Пожары
Incendies

Пожары, 2010

2010 / Канада
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

У Жанны и Симона умирает мать — Наваль Марван. Они приходят к ее нотариусу и старому другу Жану, который читает им довольно необычное завещание: мать разрешает похоронить себя по христианскому обряду и в нормальной могиле лишь в том случае, если дети найдут двух людей из ее прошлой жизни — их отца и брата — и передадут им по прощальному письму. Дочь ответственно берется за поручение, сын мечтает о том, чтобы прошлое оставило их и без того не слишком счастливую семью в покое. Тем не менее оба отправляются на Ближний Восток.

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 15 апреля 2022
Премьера в мире 3 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Мелисса Дезормо-Пулен
Мелисса Дезормо-Пулен
Максим Годетт
Реми Жирар
Реми Жирар
Абдельгафур Элаазиз
Аллен Олтман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пожары 6 постеров
Кинофестиваль в Торонто Лучший канадский фильм
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пожары смотреть онлайн

Пожары
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши