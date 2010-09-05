Простак за границей (2010 - 2012)

"Простак за границей" - это увлекательное шоу, которое описывает приключения необычного героя. Шоу наполнено юмором и удивительными ситуациями, которые происходят с героем в различных странах. Герой попадает в чудные и нелепые приключения, от которых невозможно оторваться.

В шоу "Простак за границей" участвуют яркие и талантливые актеры, артисты цирка и звезды мирового юмора. Каждый участник шоу приносит не только незабываемое общее впечатление, но и свой уникальный стиль, неповторимый юмор, который отражает его талант и мастерство.

На протяжении всего шоу "Простак за границей" зритель узнает о традициях, обычаях, культуре и языке разных стран. Сюжет шоу меняется на каждом шагу, и главный герой оказывается в красочных и интересных ситуациях. Если вы ищете оригинальный, яркий и захватывающий контент, то это шоу - идеальный выбор, который заставит вас улыбаться, задумываться и получать чистое удовольствие от прекрасного.