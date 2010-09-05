Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зверолэнд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Простак за границей
Постер телешоу Простак за границей
Постер телешоу Простак за границей
Постер телешоу Простак за границей
Постер телешоу Простак за границей
Постер телешоу Простак за границей
Постер телешоу Простак за границей
Постер телешоу Простак за границей
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Простак за границей

Простак за границей (2010 - 2012)

An Idiot Abroad
Год выпуска 2010
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность телешоу 21 час 0 минут
О чем телешоу

 

"Простак за границей" - это увлекательное шоу, которое описывает приключения необычного героя. Шоу наполнено юмором и удивительными ситуациями, которые происходят с героем в различных странах. Герой попадает в чудные и нелепые приключения, от которых невозможно оторваться.

 

В шоу "Простак за границей" участвуют яркие и талантливые актеры, артисты цирка и звезды мирового юмора. Каждый участник шоу приносит не только незабываемое общее впечатление, но и свой уникальный стиль, неповторимый юмор, который отражает его талант и мастерство.

 

На протяжении всего шоу "Простак за границей" зритель узнает о традициях, обычаях, культуре и языке разных стран. Сюжет шоу меняется на каждом шагу, и главный герой оказывается в красочных и интересных ситуациях. Если вы ищете оригинальный, яркий и захватывающий контент, то это шоу - идеальный выбор, который заставит вас улыбаться, задумываться и получать чистое удовольствие от прекрасного.

Автор идеи
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Стивен Мерчант
Стивен Мерчант
В ролях
В ролях
Karl Pilkington
Уорвик Дэвис
Уорвик Дэвис
Стивен Мерчант
Стивен Мерчант
Richard Yee
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Простак за границей - Сезон 1 Сезон 1
2010, 9 эпизодов
Простак за границей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 8 эпизодов
Простак за границей - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 4 эпизода
Кадры из телешоу
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши