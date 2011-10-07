Тираннозавр, 2011

Фильм рассказывает историю Джозефа, мужчины, страдающего от болезненных приступов насилия и ярости, которые доводят его до самоуничтожения. Не в силах выносить самого себя, он постоянно напивается и дерется. После очередного запоя Джозеф случайно встречает Ханну, работницы христианского благотворительного магазина. Женщина искренне сопереживает герою и предлагает молиться за него. Поначалу Джозефа отталкивает ее набожность, но вскоре он понимает, что его влечет к ней, и их отношения начинают стремительно развиваться. Однако вскоре Джозеф узнает темные тайны Ханны, которые угрожают их мирному укладу жизни…
Немолодой уже Джозеф встречает свою ровесницу Ханну, и они явно симпатизируют друг другу. Чем не начало для тихой лирической истории, если не знать Джозефа — завсегдатая пабов, после посещения которых он превращается в неукротимого доисторического ящера, в угрозу для всего микрорайона. У тихой же и наполненной светом Ханны есть своя тайна, свой «скелет в шкафу».
Есть в нем безжалостность и красота, как в работе хорошего хирурга, а в результате -… Читать дальше…