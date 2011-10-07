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Tyrannosaur

Тираннозавр, 2011

2011 / Великобритания
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю Джозефа, мужчины, страдающего от болезненных приступов насилия и ярости, которые доводят его до самоуничтожения. Не в силах выносить самого себя, он постоянно напивается и дерется. После очередного запоя Джозеф случайно встречает Ханну, работницы христианского благотворительного магазина. Женщина искренне сопереживает герою и предлагает молиться за него. Поначалу Джозефа отталкивает ее набожность, но вскоре он понимает, что его влечет к ней, и их отношения начинают стремительно развиваться. Однако вскоре Джозеф узнает темные тайны Ханны, которые угрожают их мирному укладу жизни… 

  • Фильм является продолжением короткометражного фильма, который когда-то написал и снял режиссер Пэдди Консидайн, получивший «Серебряного льва» на Венецианском фестивале в 2007 году. На полный метр правительство выделило 200 тысяч фунтов. 
  • В фильме изображена среда, похожая на то, что Консидайн видел ребенком.  Действие фильма происходит на севере Англии, хотя большая часть его снималась в жилых районах Лидса и Уэйкфилда. Многие из статистов, показанных в фильме, были местными жителями, в том числе местный уличный музыкант Крис Уит. 
  • Фильм посвящен покойной матери режиссера, Полине Консидайн. В финальных титрах появляется особая благодарность и Джеймсу Маршу и Гэри Олдману. 

Немолодой уже Джозеф встречает свою ровесницу Ханну, и они явно симпатизируют друг другу. Чем не начало для тихой лирической истории, если не знать Джозефа — завсегдатая пабов, после посещения которых он превращается в неукротимого доисторического ящера, в угрозу для всего микрорайона. У тихой же и наполненной светом Ханны есть своя тайна, свой «скелет в шкафу».

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 15 марта 2012
Премьера в мире 7 октября 2011
Возраст 18+
Прокатчик P&I Films
Режиссер
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
В ролях
Оливия Колман
Оливия Колман
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Пол Попплуэлл
Нед Деннехи
Нед Деннехи
Сэмюэл Боттомли
Сэмюэл Боттомли
Все актеры и съемочная группа
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BAFTA - премия Британской киноакадемии Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Офигенно нежный и брутальный фильм. Как-то так, одновременно.
Есть в нем безжалостность и красота, как в работе хорошего хирурга, а в результате -… Читать дальше…
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