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Постер сериала Багровый лепесток и белый
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Киноафиша Сериалы Багровый лепесток и белый

Багровый лепесток и белый (2011 - 2011)

The Crimson Petal and the White 18+
Год выпуска 2011
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Несентиментальная история девятнадцатилетней проститутки по имени Конфетка, события которой разворачиваются в викторианском Лондоне. В центре этой «мелодрамы без мелодрам» - стремление юной женщины не быть товаром, вырвать свое тело и душу из трущоб. Мы близко познакомимся с наследником процветающего парфюмерного дела Уильямом Рэкхэмом и его невинной, хрупкого душевного устройства женой Агнес, с его «спрятанной» дочерью Софи и набожным братом Генри, мучимым конфликтом между мирским и безгреховным. Мы встретимся также с эрудированными распутниками, слугами себе на уме, беспризорниками, уличными девками, реформаторами из общества спасения.

В ролях
В ролях
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Элизабет Беррингтон
Элизабет Беррингтон
Лиз Уайт
Лиз Уайт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Багровый лепесток и белый - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 4 эпизода
 
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