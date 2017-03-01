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Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
Michel Hazanavicius
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Мишель Хазанавичус
Michel Hazanavicius
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Дата рождения
29 марта 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Мишель Хазанавичус
Родился 29 марта 1967 года. Париж, Франция.
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Фильмография Мишель Хазанавичус
Убойный монтаж
комедия
2022, Франция
6.0
Папина дочка
комедия, семейный, фэнтези
2020, Франция
5.0
Молодой Годар
мелодрама, биография
2017, Франция
6.0
Джеки в царстве женщин
комедия
2014, Франция
7.0
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драма
2014, Франция
7.0
Право на "лево"
комедия
2012, Франция
5.0
Артист
мелодрама
2011, Франция
7.0
Агент 117: Миссия в Рио
комедия, приключения
2009, Франция
5.0
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8 марта в «Родине» пройдет праздничный показ фильма «Артист»
8 марта в 19.00 киноцентр «Родина» покажет знаменитый «немой» фильм 2011 года – «Артист» Мишеля Хазанавичуса. «Артист», чёрно-белая картина,
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1 марта 2017 16:13
14 февраля в кинотеатре «Аврора» состоится праздничный спецпоказ фильма «Артист»
В День всех влюбленных зрители снова увидят на большом экране черно-белое и «полунемое» (ибо с музыкальной дорожкой и с вторжением звука в заключительной части) кино, ставшее триумфатором
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10 февраля 2016 00:00
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