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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2016

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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2+1
2 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Идеальные незнакомцы
3 Идеальные незнакомцы
драма, комедия 2016, Италия
7.8
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Любовь с ограничениями
4 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Аисты
5 Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.6
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Тайная жизнь домашних животных
6 Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.5
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Отпетые напарники
7 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Почему он?
8 Почему он?
комедия 2016, США
7.4
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Жил был кот
9 Жил был кот
анимация, детский, комедия 2016, Япония
7.4
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Парни со стволами
10 Парни со стволами
комедия 2016, США
7.4
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Любовь прет-а-порте
11 Любовь прет-а-порте
комедия 2016, Россия / Италия
7.4
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Кунг-фу Панда 3
12 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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#Все_исправить!?!
13 #Все_исправить!?!
комедия, мюзикл 2016, Россия
7.4
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Уйти красиво
14 Уйти красиво
комедия 2016, США
7.4
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Монах и бес
15 Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.4
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В поисках Дори
16 В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.3
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Славные парни
17 Славные парни
комедия 2016, США
7.3
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Бриджит Джонс 3
18 Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.3
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Ла-Ла Ленд
19 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Его собачье дело
20 Его собачье дело
комедия 2016, США
7.2
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Черепашки-ниндзя 2
21 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
22 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.2
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Во всем виноват енот
23 Во всем виноват енот
комедия, драма 2016, США
7.2
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Капитан Фантастик
24 Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.2
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Новогодний корпоратив
25 Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.2
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Иллюзия обмана 2
26 Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.2
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Любовь не по размеру
27 Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
7.2
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Монстр траки
28 Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.1
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Человек - швейцарский нож
29 Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия 2016, США
7.0
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Очень плохие мамочки
30 Очень плохие мамочки
комедия 2016, США
7.0
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Шпионы по соседству
31 Шпионы по соседству
комедия 2016, США
7.0
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Ёлки 5
32 Ёлки 5
комедия, мелодрама 2016, Россия
6.9
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Без тормозов
33 Без тормозов
комедия 2016, Франция / Македония
6.9
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Три богатыря и Морской царь
34 Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения 2016, Россия
6.8
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Охотники за привидениями
35 Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.8
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Моя девушка - монстр
36 Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.6
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Девять жизней
37 Девять жизней
комедия, семейный 2016, Франция
6.4
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День выборов 2
38 День выборов 2
комедия 2016, Россия
6.1
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Полный расколбас
39 Полный расколбас
комедия 2016, США
6.0
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Жених
40 Жених
комедия 2016, Россия
5.6
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СуперБобровы
41 СуперБобровы
комедия, семейный 2016, Россия
5.2
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Пятница
42 Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
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