Любовь прет-а-порте, 2016

- Продюсер фильма «Любовь прет-а-порте» Алексей Пиманов женат на Ольге Погодиной, исполнившей главную роль

- На съёмках всё время были переводчики, а режиссёр общался с российскими актёрами на английском языке. В свою очередь, актеры запоминали окончания реплик друг друга, и каждый из них читал свой текст на родном языке

- Фильм «Любовь прет-а-порте» снимал итальянский режиссёр, и работала над ним итальянская команда, однако российской стороне удалось приложить руку к сценарию, а также на стадии монтажа создать свою версию картины. Более того, на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге была показана третья версия фильма

- Одним из продюсеров картины также является Пьетро Инноченци, работавший с Челентано, Микеле Плачидо и Орнеллой Мути

- Один из эпизодов был снят на Красной площади, для чего была построена дорогостоящая декорация от ГУМа и практически до Мавзолея. В этот день участие в съёмках приняли 300 актёров массовки