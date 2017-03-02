Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь прет-а-порте Любовь прет-а-порте
Киноафиша Фильмы Любовь прет-а-порте

Любовь прет-а-порте, 2016

2016 / Россия / Италия
7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм итальянско-российского производства «Любовь прет-а-порте» снял Макс Нардари. Сыграли в нём, как русские, так и итальянские актёры: Ольга Погодина («В ритме танго», «Мужчина в моей голове»), Джанкарло Джаннини («Ганнибал», «Дюна»), Лариса Удовиченко («Мёртвые души», «Собачий пир»), а также актёр и модель Андреа Прети.

В центре сюжета фильма «Любовь прет-а-порте» окажется молодой и беззаботный человек по имени Джорджио. Он вырос в обеспеченной семье, а потому никогда не сталкивался с трудностями. Однако завравшись родителям, он оказывается в непростой ситауции. Поэтому в один момент он теряет всё, что имел. После этого Джорджио самостоятельно пытается встать на ноги, и у него ничего не выходит. Но тут он встречает русскую красавицу Ольгу, которая покоряет его сердце...

- Продюсер фильма «Любовь прет-а-порте» Алексей Пиманов женат на Ольге Погодиной, исполнившей главную роль

- На съёмках всё время были переводчики, а режиссёр общался с российскими актёрами на английском языке. В свою очередь, актеры запоминали окончания реплик друг друга, и каждый из них читал свой текст на родном языке

- Фильм «Любовь прет-а-порте» снимал итальянский режиссёр, и работала над ним итальянская команда, однако российской стороне удалось приложить руку к сценарию, а также на стадии монтажа создать свою версию картины. Более того, на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге была показана третья версия фильма

- Одним из продюсеров картины также является Пьетро Инноченци, работавший с Челентано, Микеле Плачидо и Орнеллой Мути

- Один из эпизодов был снят на Красной площади, для чего была построена дорогостоящая декорация от ГУМа и практически до Мавзолея. В этот день участие в съёмках приняли 300 актёров массовки

Фабулой фильма, стала история современного, молодого человека из весьма обеспеченной и очень известной итальянской семьи, который будучи патологическим лжецом, утратил доверие отца, лишился работы, жилья и внимания знакомых девушек. Его жизнь начинается с «чистого листа». Пережив множество злоключений, так и не найдя работы, он, как ни странно, встречает свою настоящую любовь, девушку из России, которая приехала в Рим на стажировку из российского филиала итальянского дома моды. Что бы добиться взаимности и завоевать расположение русской красавицы, герой решается на череду отчаянных поступков…

7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера в мире 2 марта 2017
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Макс Нардари
Макс Нардари
В ролях
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Андреа Прети
Андреа Прети
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь прет-а-порте 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Любовь прет-а-порте» – довольно примитивная романтическая комедия о бальзаковской наивности русской женщины и юношеском максимализме итальянского парня, которые вдруг полюбили друг друга, несмотря на возрастную, языковую и культурную пропасть. Главная героиня Ольга (Ольга Погодина) – карьеристка, признающая только ту любовь, которая способна «вскружить голову». Удивительно, но именно это и происходит, когда, приехав в итальянский дом моды на стажировку, она…
Читать
Ekaterina Smirnova 2 марта 2017, 12:44
А я ещё не смотрела фильм, вот на днях думаю пойти с мужем. А что касается Ольги Погодиной, то она везде отлично снимается, словно вживается в роль.… Читать дальше…
Татьяна Толкачева 2 марта 2017, 14:43
Очень хочу сходить в кинотеатр и посмотреть эту комедию. Видела пока только трейлер, по-моему, отличный фильм получился - добрый, легкий, настоящая комедия, в которой есть над чем посмеяться))
Отзывы Написать
22 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Итоги IV Фестиваля русского искусства и кино в Монте-Карло В эти выходные в Монако прошло закрытие IV Фестиваля русского искусства и кино в Монте-Карло. Народной артистке РФ Ольге Погодиной и режиссеру и продюсеру Алексею Пиманову были присуждены награды за
Написать
3 июля 2017 11:31
В Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу» 7 августа в Выборге состоялось открытие XXIV Фестиваля российского кино «Окно в Европу». В этот день была показана картина Макса Нардари «Любовь прет-а-порте» в рамках
Написать
15 августа 2016 18:29
Фильм открытия фестиваля «Окно в Европу» – «Любовь прет-а-порте» В Выборге стартует XXIV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Показы картин из конкурсной программы начнутся 7 августа. В этот день пройдёт пресс-брифинг, а также можно будет
Написать
4 августа 2016 15:13
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши