Любовь прет-а-порте, 2016

Фильм итальянско-российского производства «Любовь прет-а-порте» снял Макс Нардари. Сыграли в нём, как русские, так и итальянские актёры: Ольга Погодина («В ритме танго», «Мужчина в моей голове»), Джанкарло Джаннини («Ганнибал», «Дюна»), Лариса Удовиченко («Мёртвые души», «Собачий пир»), а также актёр и модель Андреа Прети.
В центре сюжета фильма «Любовь прет-а-порте» окажется молодой и беззаботный человек по имени Джорджио. Он вырос в обеспеченной семье, а потому никогда не сталкивался с трудностями. Однако завравшись родителям, он оказывается в непростой ситауции. Поэтому в один момент он теряет всё, что имел. После этого Джорджио самостоятельно пытается встать на ноги, и у него ничего не выходит. Но тут он встречает русскую красавицу Ольгу, которая покоряет его сердце...
- Продюсер фильма «Любовь прет-а-порте» Алексей Пиманов женат на Ольге Погодиной, исполнившей главную роль
- На съёмках всё время были переводчики, а режиссёр общался с российскими актёрами на английском языке. В свою очередь, актеры запоминали окончания реплик друг друга, и каждый из них читал свой текст на родном языке
- Фильм «Любовь прет-а-порте» снимал итальянский режиссёр, и работала над ним итальянская команда, однако российской стороне удалось приложить руку к сценарию, а также на стадии монтажа создать свою версию картины. Более того, на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге была показана третья версия фильма
- Одним из продюсеров картины также является Пьетро Инноченци, работавший с Челентано, Микеле Плачидо и Орнеллой Мути
- Один из эпизодов был снят на Красной площади, для чего была построена дорогостоящая декорация от ГУМа и практически до Мавзолея. В этот день участие в съёмках приняли 300 актёров массовки
Фабулой фильма, стала история современного, молодого человека из весьма обеспеченной и очень известной итальянской семьи, который будучи патологическим лжецом, утратил доверие отца, лишился работы, жилья и внимания знакомых девушек. Его жизнь начинается с «чистого листа». Пережив множество злоключений, так и не найдя работы, он, как ни странно, встречает свою настоящую любовь, девушку из России, которая приехала в Рим на стажировку из российского филиала итальянского дома моды. Что бы добиться взаимности и завоевать расположение русской красавицы, герой решается на череду отчаянных поступков…