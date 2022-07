«Отпетые напарники»: Рецензия Киноафиши

Следуя традициям

Кто может обезвредить профессионального киллера с помощью розового бюстгальтера и наимилейшей улыбки? Только герой Джеки Чана в комедийном экшене Ренни Харлин «Отпетые напарники». Динамичное бадди-муви с американским юмором и ноткой азиатской драмы получилось вполне классическим для картин о дружбе Джеки с США, вроде «Часа Пик» (1998, 2001, 2007) и «Шанхайского полдня» (2000)

Кадр из фильма «Отпетые напарники»

Бенни Чан (Джеки Чан) и Коннор Уоттс (Джонни Ноксвил) вовсе не выбирали друг друга в напарники, и тем более в друзья. Связанные случаем, наручниками и веревками, они отправляются в экстремальный тур по Китаю, России и Монголии, чтобы найти и уничтожить азиатский преступный синдикат. По крайней мере, такая цель у полицейского Бенни, который пытается спасти свою племянницу. Тогда как единственное, чего хочет безответственный аферист Коннор – это спасти свою жизнь. Вот и приходится благородному герою Джеки подгонять отчаянного раздолбая веточкой, все время к чему-то привязывать и спасать от русских мафиози. Вместе они пересекают три государственные границы и одну границу закона, учат своей философии (вроде мелодичной «Without people to love there is no reason to live») и сближаются друг с другом (даже буквально)…

Кадр из фильма «Отпетые напарники»

Съемочная операция «По следу» (оригинальное название) была запущена еще в 2013 г., но все не могла достичь цели, пока команду не возглавил Ренни Харлин. После неубедительного боевика «Геракл: Начало легенды» (2014) эту картину можно назвать вполне успешным режиссерским возвращением на сцену киноиндустрии. Сюжет получился непредсказуемым и по географии, и по сюжету. Зрителя с легкой операторской руки перекидывают из настоящего в прошлое, из «где-то в России» в «где-то в Монголии», попутно пробегаясь по всем железным стереотипам о каждой стране, вроде бессмертных матрешек до кочевнических юрт в пустыне Гоби. И в это роуд-муви дозировано вставляются сложносочиненные боевые сцены, по-азиатски сыгранная (читай наигранная) драма и непошлый мужской юмор. Здесь и русская Лара Крофт (Ив Торрес в роли Даши), и полуобнаженные немолодые Джеки с Джонни, и пушистые кривозубые ламы – в общем, вещи казалось бы не сочетающиеся, но эффективно работающие.

Кадр из фильма «Отпетые напарники»

Итак, более 2000 км. дороги, а по-другому 107 минут киноленты, Джеки Чан гримасничает, шутит, выполняет трюки со связанным как сосиска Джонни Ноксвилом, тогда как игра других актеров не кажется такой самоотверженной. Бинбин Фань в роли Саманты создает впечатление настолько непластичной актрисы, что больше напоминает фотомодель. Она идеально справляется со статичными и безмолвными сценами, иллюстрирующими азиатский женский холодок и внутреннюю печаль. Но речь Бинбин, почти не трогающая мышц на лице, прямая походка, ничего не говорящий взгляд – все это вызывает желание добавить к ее эмоциям приставку «псевдо». Так что китайскому мастеру приходится играть за всех, смешить нас своим вечно удивленным лицом, трогать за душу песней «Rolling in the deep», и восхищать своей работоспособностью, не смотря на возраст. Еще одно доказательство, что старых актеров не бывает.

Картина Ренни Харлин получилось хорошим джекичановским боевиком, беспроигрышной американской комедией, играющей на стыде и отваге, и полезным экскурсом в китайские традиции, сквозь которые нас упорно тащит главный герой. Все вместе это захватывает, действительно смешит и не особо напрягает никому не нужным правдоподобием.

Кадр из фильма «Отпетые напарники»

Инна Син

В российском прокате с 23 февраля 2017 года

