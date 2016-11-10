«Шпионы по соседству»: Рецензия Киноафиши

Краткий курс шпионской жизни

Держать марку, быть не хуже других, примерить на себя практически чужое нижнее белье и образ жизни, пусть ради этого и придется отказаться от разработки дизайна очередного писсуара. В эти выходные семью Гаффни ждут настоящие шпионские страсти и погони, а зрителя и любителей качественного попкорн-муви новый комедийный боевик «Шпионы по соседству».

Кадр из фильма «Шпионы по соседству»

В только что вышедшей киноленте Грега Моттолы собраны ключевые элементы хорошего комедийного боевика. Здесь и звездная солянка из актёров первой, по крайней мере, точно второй, обоймы «Мальчишника в Вегасе», «Безумцы» и «Форсаж» (Зак Галифианакис, Айла Фишер, Джон Хэмм, Галь Гадот, Пэттон Освальт), и классический американский юмор, и близкие сердцу типажи, пара перестрелок и, конечно, лакомый кусочек для сплетен - изнанка отношений с соседями.

Кадр из фильма «Шпионы по соседству»

Кто кому приходится шпионами в данном фильме – довольно забавный вопрос. Уютные, мягкотелые и ничем не выделяющиеся супруги Гаффни оказываются в самом круговороте государственного заговора, лишь только разик выпив и поболтав с новыми соседями – Натали и Тимом. И пока Джефф Гаффни ведёт задушевные разговоры, оправдывая свою общительность работой в отделе кадров режимного объекта по разработке ракет, Керин не выпускает бинокля из рук. Вместо пива и домашней выпечки новые идеальные соседи предпочитают китайскую кухню в незаконном баре-ресторане, дорогие вещи и змеиное вино. Только за пару вечеров с Джонсами Джефф и Керин действительно попадают в настоящее змеиное логово, рассадник шпионажа, бандитов и интриг, а от ядовитых укусов гадюк криминального мира их спасет только завершение операции и раскрытие одного из коллег. Словом, будет и на что посмотреть, и чем поживиться.

Кадр из фильма «Шпионы по соседству»

Посмотреть действительно есть на что: от похудевшего Зака Галифианакиса, сменившего окладистую бороду на стильную бородку до соблазнительной красотки Галь Гадот в нижнем белье. За динамичным развитием фильма остается только следить, забыв про набранный в руку попкорн: семейный седан сменяет угольно-черный Мерседес, домашнюю скалку – прихваченный от убитого бандита пистолет. Керин Гаффни следит за Натали, пока та при исполнении, а извечная завеса нераскрытых тайн перерастает в теплую, едва знакомую Джонсонам дружбу. Ключом ко всему становится трогательный и коммуникабельный Джефф, фундаментом личности которого является общение и человеколюбие. Этими тузами в рукаве он стремится выиграть любую партию – будь то неудачная шутка или приставленная к интересным мужским местам газовая горелка. Происходит взаимопроникновение, переплетение отношений Гаффни и Джонсов: пока первые перенимают дух авантюризма, страсть к приключениям, вторые становятся ближе друг к другу, учатся слушать и уступать.

Кадр из фильма «Шпионы по соседству»

Дополняют и подчеркивают развитие сюжета знакомые каждому операторские фишки боевика. В напряженные, критические моменты, когда рука тянется вытереть пот со лба, камера блуждает вокруг героев, наезжает на лица, выдает зрителям крупные планы, приковывает взгляд к глазам героев. Неплохо снята одна из ключевых сцен погони, видимо, за госпожой Гадот определенным образом закрепились дорогие машины, раскаленные шины и выбитые стекла дальнего вида.

Кадр из фильма «Шпионы по соседству»

«Шпионы по соседству» - пример, когда нездоровое любопытство оказывается во благо, оно помогает не только фатально «вляпаться» в запутанную историю, но и вернуть тонус как жизни в спальном районе, так и отношениям. Качественно сделанный очередной экшн про шпионов и агентов оказывается смачной притчей о настоящей дружбе, искренности, смекалке и смелости. Рекомендуется к просмотру любителям захватывающего, но легкого кино, поклонникам горячих штучек в кружеве и бикини, ценителям здорового американского юмора и пронизывающей комичности и ненавязчивости, даже когда рыбкой вылетаешь в окно из горящего дома. «Шпионы» стоят того, чтобы сходить, развлечься и отдохнуть.

Шура Ломова

В российском прокате с 17 ноября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Шпионы по соседству»