«Охотники за привидениями»: Рецензия Киноафиши

If there's something strange in your neighborhood...

Сейчас принято снимать фильмы, в основном, про героев. Не важно, в чём хорош персонаж: он занял высокое место в соревнованиях, спас любимую или друзей, а, может, даже целый мир. Снимать эту тему человечество не устанет никогда — ведь надо же пощекотать нервишки, показывая, как герой идёт к цели.

Об угрозе целому миру нам расскажет новый фильм Пола Фига («Шпион», «Девичник в Вегасе») «Охотники за привидениями».

Это старая история в новом видении — перед нами теперь охотницы за привидениями. По сюжету четыре дамочки решают стать борцами с привидениями, спустя 30 лет после истории первой части. Они имеют совершенно непохожие характеры, но то, что есть у них у всех – это вера в приведения. Заимев нужное оружие, они выясняют, кто угрожает их городу и всему миру, и нейтрализуют зло под аккомпанемент многочисленных шуток.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

Хоть эта история и имеет отсылки к предыдущим частям, сохранившихся особенностей первых фильмов франшизы почти не осталось. Среди того, что создатели нового фильма сохранили, общая концепция: «идея противостояния комиков и призраков». Только на этот раз комики в юбках. Одна из сценаристов фильма Кэти Дипполд рассказала о том, как появились новые героини: «Нам не угнаться за главными героями оригинального фильма — Венкман всегда останется Венкманом, тут уж ни прибавить, ни убавить. Поэтому мы придумали новый квартет главных героев».

Интересна и судьба призраков в новой части франшизы. Например, ближе к концу фильма появляется знакомый зрителю по первым двум частям Лизун. Но большой сюжетной значимости он не имеет. Есть в фильме и новые призраки, например симпатичная мадам из трейлера, которая, кстати, очень хорошо прорисована.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

Неизменными остались и некоторые герои люди. Небольшие роли в новом фильме сыграли герои из первой части Билл Мюррей и Сигурни Уивер.

Остался и саундтрек, бесподобно переработанный американской группой Fall Out Boy. Сохраняя знакомые мотивы, группа привнесла в музыку то новое, что подчёркивает, что эти охотники на приведения именно из нашего времени.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

После просмотра трейлера может сложиться неверное впечатление о фильме. И предыдущие части франшизы, и новый фильм Пола Фига всё-таки относится к комедии, а не к фильмам ужасов, что пытается показать трейлер. Неудивительно, что зритель поставил трейлеру новой картины столько дислайков, ведь поклонники франшизы, скорее всего, ждут того же доброго кино с элементами ужасов, которым была первая часть. Стоит также заметить, что процент страшных моментов в «Охотниках за привидениями» значительно меньше, чем в трейлере.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

Не хочется признавать, но кино всё-таки получилось довольно слабым. Есть в нём что-то детское и примитивное. Может, это и оправдано, ведь это всё-таки комедия, которая должна быть простой и расслабляющей, но после просмотра остаётся усталость от стереотипов, которые преследуют на протяжении всего фильма. Нет захватывающего сюжета, который держал бы в напряжении все 2 часа показа.

Например, когда герои ищут место сосредоточения зла, они открывают карту и волшебным образом места, где были появления приведений до этого, позволяют найти точку, где имеет смысл искать главного злодея. Сколько раз система с рисованием на карте креста и нахождением пересечения линий реализовалась в фильмах — уже и не счесть. Можно было бы придумать и что-то посложнее.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 28 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Охотники за привидениями»