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Киноафиша Рецензии «Охотники за привидениями»: Рецензия Киноафиши

«Охотники за привидениями»: Рецензия Киноафиши

28 июля 2016 00:00
«Охотники за привидениями»: Рецензия Киноафиши
If there's something strange in your neighborhood...

Сейчас принято снимать фильмы, в основном, про героев. Не важно, в чём хорош персонаж: он занял высокое место в соревнованиях, спас любимую или друзей, а, может, даже целый мир. Снимать эту тему человечество не устанет никогда — ведь надо же пощекотать нервишки, показывая, как герой идёт к цели.

Об угрозе целому миру нам расскажет новый фильм Пола Фига («Шпион», «Девичник в Вегасе») «Охотники за привидениями».

Это старая история в новом видении — перед нами теперь охотницы за привидениями. По сюжету четыре дамочки решают стать борцами с привидениями, спустя 30 лет после истории первой части. Они имеют совершенно непохожие характеры, но то, что есть у них у всех – это вера в приведения. Заимев нужное оружие, они выясняют, кто угрожает их городу и всему миру, и нейтрализуют зло под аккомпанемент многочисленных шуток.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»
Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

Хоть эта история и имеет отсылки к предыдущим частям, сохранившихся особенностей первых фильмов франшизы почти не осталось. Среди того, что создатели нового фильма сохранили, общая концепция: «идея противостояния комиков и призраков». Только на этот раз комики в юбках. Одна из сценаристов фильма Кэти Дипполд рассказала о том, как появились новые героини: «Нам не угнаться за главными героями оригинального фильма — Венкман всегда останется Венкманом, тут уж ни прибавить, ни убавить. Поэтому мы придумали новый квартет главных героев».

Интересна и судьба призраков в новой части франшизы. Например, ближе к концу фильма появляется знакомый зрителю по первым двум частям Лизун. Но большой сюжетной значимости он не имеет. Есть в фильме и новые призраки, например симпатичная мадам из трейлера, которая, кстати, очень хорошо прорисована.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»
Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

Неизменными остались и некоторые герои люди. Небольшие роли в новом фильме сыграли герои из первой части Билл Мюррей и Сигурни Уивер.

Остался и саундтрек, бесподобно переработанный американской группой Fall Out Boy. Сохраняя знакомые мотивы, группа привнесла в музыку то новое, что подчёркивает, что эти охотники на приведения именно из нашего времени.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»
Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

После просмотра трейлера может сложиться неверное впечатление о фильме. И предыдущие части франшизы, и новый фильм Пола Фига всё-таки относится к комедии, а не к фильмам ужасов, что пытается показать трейлер. Неудивительно, что зритель поставил трейлеру новой картины столько дислайков, ведь поклонники франшизы, скорее всего, ждут того же доброго кино с элементами ужасов, которым была первая часть. Стоит также заметить, что процент страшных моментов в «Охотниках за привидениями» значительно меньше, чем в трейлере.

Кадр из фильма «Охотники за приведениями»
Кадр из фильма «Охотники за приведениями»

Не хочется признавать, но кино всё-таки получилось довольно слабым. Есть в нём что-то детское и примитивное. Может, это и оправдано, ведь это всё-таки комедия, которая должна быть простой и расслабляющей, но после просмотра остаётся усталость от стереотипов, которые преследуют на протяжении всего фильма. Нет захватывающего сюжета, который держал бы в напряжении все 2 часа показа.

Например, когда герои ищут место сосредоточения зла, они открывают карту и волшебным образом места, где были появления приведений до этого, позволяют найти точку, где имеет смысл искать главного злодея. Сколько раз система с рисованием на карте креста и нахождением пересечения линий реализовалась в фильмах — уже и не счесть. Можно было бы придумать и что-то посложнее.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 28 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Охотники за привидениями»

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