Монстр траки, 2016

Режиссёром картины «Монстр Траки» стал создатель первого «Ледникового периода» и мультика «Роботы» Крис Уэдж. Одним из продюсеров и авторов сюжета является сценарист и сопродюсер всех частей о приключениях «Кунг-фу Панды» Джонатан Айбел, вместе с которым над сценарием работали Дерек Коннолли («Мир Юрского периода») и Гленн Бергер («Кунг-фу Панда», «Монстры против пришельцев»). Главные роли в фильме исполнили Эми Райан («Шпионский мост», «Громче, чем бомбы»), Лукас Тилл («Люди Икс: Апокалипсис»), Дэнни Гловер («Смертельное оружие») и Роб Лоу («Парки и зоны отдыха»).
Картина «Монстр Траки» расскажет о том, как в машине простого подростка поселилось удивительное существо. И вместо того чтобы от него избавиться, парень решает оставить монстра внутри. Теперь он стал обладателем самого совершенного в мире автомобиля, которому под силу преодолеть любые препятствия. Но вскоре о монстре узнают окружающие, и это приводит к захватывающим приключениям.
- «Монстр Траки» - это первый игровой фильм режиссёра Криса Уэджа. До этого он работал исключительно с анимацией
- Выход в прокат фильма «Монстр Траки» переносился четыре раза. Изначально он должен был выйти 29 мая 2015-го, затем был отодвинут на 25 декабря того же года, после чего его снова перенесли на 18 марта 2016. Окончательный релиз назначен на январь 2017 года
- Изначально продюсированием занималась студия Nickelodeon Movies, которая выбыла из проекта на стадии пост-продакшена
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.
А вообще мы с ребёнком смотрели,фильм просто 👍👍👍