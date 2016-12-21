Монстр траки, 2016

Режиссёром картины «Монстр Траки» стал создатель первого «Ледникового периода» и мультика «Роботы» Крис Уэдж. Одним из продюсеров и авторов сюжета является сценарист и сопродюсер всех частей о приключениях «Кунг-фу Панды» Джонатан Айбел, вместе с которым над сценарием работали Дерек Коннолли («Мир Юрского периода») и Гленн Бергер («Кунг-фу Панда», «Монстры против пришельцев»). Главные роли в фильме исполнили Эми Райан («Шпионский мост», «Громче, чем бомбы»), Лукас Тилл («Люди Икс: Апокалипсис»), Дэнни Гловер («Смертельное оружие») и Роб Лоу («Парки и зоны отдыха»).

Картина «Монстр Траки» расскажет о том, как в машине простого подростка поселилось удивительное существо. И вместо того чтобы от него избавиться, парень решает оставить монстра внутри. Теперь он стал обладателем самого совершенного в мире автомобиля, которому под силу преодолеть любые препятствия. Но вскоре о монстре узнают окружающие, и это приводит к захватывающим приключениям.