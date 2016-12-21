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Монстр траки Монстр траки
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Monster Trucks

Монстр траки, 2016

2016 / США
7.1 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром картины «Монстр Траки» стал создатель первого «Ледникового периода» и мультика «Роботы» Крис Уэдж. Одним из продюсеров и авторов сюжета является сценарист и сопродюсер всех частей о приключениях «Кунг-фу Панды» Джонатан Айбел, вместе с которым над сценарием работали Дерек Коннолли («Мир Юрского периода») и Гленн Бергер («Кунг-фу Панда», «Монстры против пришельцев»). Главные роли в фильме исполнили Эми Райан («Шпионский мост», «Громче, чем бомбы»), Лукас Тилл («Люди Икс: Апокалипсис»), Дэнни Гловер («Смертельное оружие») и Роб Лоу («Парки и зоны отдыха»).

Картина «Монстр Траки» расскажет о том, как в машине простого подростка поселилось удивительное существо. И вместо того чтобы от него избавиться, парень решает оставить монстра внутри. Теперь он стал обладателем самого совершенного в мире автомобиля, которому под силу преодолеть любые препятствия. Но вскоре о монстре узнают окружающие, и это приводит к захватывающим приключениям.

- «Монстр Траки» - это первый игровой фильм режиссёра Криса Уэджа. До этого он работал исключительно с анимацией

- Выход в прокат фильма «Монстр Траки» переносился четыре раза. Изначально он должен был выйти 29 мая 2015-го, затем был отодвинут на 25 декабря того же года, после чего его снова перенесли на 18 марта 2016. Окончательный релиз назначен на январь 2017 года

- Изначально продюсированием занималась студия Nickelodeon Movies, которая выбыла из проекта на стадии пост-продакшена

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.

7.1 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 января 2017
Премьера онлайн 30 марта 2017
Премьера в мире 21 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Крис Уэдж
Крис Уэдж
В ролях
Лукас Тилл
Лукас Тилл
Роб Лоу
Роб Лоу
Джейн Леви
Джейн Леви
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Томас Леннон
Томас Леннон
Все актеры и съемочная группа
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Монстр траки
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Однажды в гараже, где работает старшеклассник Трипп (Лукас Тилл) появляется необычное существо –  что-то среднее между осьминогом, кальмаром и желе.  Испугавшись, парень обсыпает монстра экстренно придуманными обидными прозвищами, вроде странного «скользкий кусок слизи». Но после – проникается его очаровательной улыбкой с тремя рядами челюстей и заводит с ним искреннюю межвидовую дружбу. Теперь Крич (такое в итоге монстр получил имя) разъезжает в полупустом…
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Валентин 27 декабря 2016, 17:42
Долго ломал голову над вступлением: и описать, что аудитория у фильма 6+ и это определяет всё действо на экране, и что дети любят всяких монстриков,… Читать дальше…
Tatiana S 8 января 2017, 23:35
Вообще-то фильм для детей!!!!А не для взрослых...понятно что Вам может и не понравится
А вообще мы с ребёнком смотрели,фильм просто 👍👍👍
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В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Монстр траки» 26 декабря в кинотеатре «Синема 5» пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Монстр траки», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» совместно с
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20 декабря 2016 17:55
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