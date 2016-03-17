«СуперБобровы»: Рецензия Киноафиши

Мы не бобры, бобры – не мы…

«Все бобры добры для своих бобрят», - уверена поговорка. Однако не про семью Бобровых сие было сказано: папа Роман Алексеевич (Роман Мадянов) довел своих чад до того, что те спят и видят, как бы дать деру из родового гнезда. Например, сын Толик – неудачник и доходяга – отчаянно воюет с военкоматом: те отказываются забривать его в армию. А ведь там, в казарме, гораздо лучше, чем дома. Впрочем, столь трепетное отношение к отчему крову свойственно не только молодому поколению: столетний дед (Владимир Толоконников) всерьез мечтает о телепортации на тот свет. И искренне радуется, когда старушка с косой наконец-то за ним приходит. «Передай семье, чтобы шли в *опу. И сам туда иди», - благословляет он перед смертью мужа своей внучки, Олега (Павел Деревянко).

Оксана Акиньшина (Света), Павел Деревянко (Олег). Кадр из фильма «Супербобровы»

Но жизнь, как известно, полна сюрпризов. И в один прекрасный вечер семейка Бобровых получает щедрый подарок: на крышу их дома сваливается метеорит. Причем метеорит не простой. Из-за контакта с этим космическим камушком каждый становится немного мутантом: младшая дочь Света (Оксана Акиньшина) превращается в человека-невидимку, старшая Рита (Ирина Пегова) учится летать, Толик выучивает собачий язык, а сам Роман Алексеевич теперь может перемещаться из точки А в точку Б силой мысли. Что же касается дедушки, то ему повезло меньше других: издеваясь над его желанием умереть, судьба награждает деда вечным возвращением. То есть, умерев, он воскресает всякий раз, когда семейство собирается вместе. И умирает заново, если кто-нибудь отходит от группы метров на 20… Собственно, то же правило действует и на всех остальных: когда всё семейство в сборе, Бобровы принадлежат к касте супергероев. Но ежели хоть кто-то один делает шаг в сторону, беспомощными становятся сразу все…

Кадр из фильма «Супербобровы»

«Супербобровы» Дмитрия Дьяченко – наш ответ «Людям Х». Но так как снимать фантастические блокбастеры удовольствие не из дешевых, было решено осчастливить народ очередной комедией в стиле «Горько-2»: мол, бюджетненько и сердито. Тем более что и народ у нас, по счастью, не особо привередливый – схавает. А уж если в саундтрек добавить «Bony M» (и погромче, погромче!), снять парочку драйвовых погонь для финала – тогда вообще «на ура» пойдет. И кому какое дело, что сценарий недоработан, что поведение героев нелогично (если не считать логикой постулат типа «Мы так поступаем, потому что придурки»); что рейтинг «12+», а детей и подростков пригласить нельзя – заскучают. Что, наконец, смерть человека, тем более, когда она всерьез, а не понарошку – совсем не повод для смеха…

Павел Деревянко (Олег). Кадр из фильма «Супербобровы»

При всем при этом фильм вроде как пропагандирует семейные ценности. Например, Роман Алексеевич вопит на каждом углу о монолитности клана Бобровых, о готовности прийти на помощь родному человечку и т.д. Но зато с каким кайфом он чморит дочь Риту! (Впрочем, все остальные кайфуют не меньше). Нет, я могу поверить, что «на лицо ужасные, но добрые внутри» Бобровы друг друга любят. Но разве обязательно превращать жизнь любимого человека в ад? Ведь каждый из них готов отказаться от уникального дара, лишь бы не видеть друг друга! Они и банк-то идут грабить только ради того, чтобы разъехаться…

Ирина Пегова (Рита). Кадр из фильма «Супербобровы»

Единственное, что хоть немного радует, это отсутствие сортирного юмора (что сегодня не так часто встретишь) и актерское обаяние. Собственно, именно на актерах фильм и «выезжает», хотя исправить ситуацию в корне они не в силах. Тем не менее, благодаря им, первые минут 40 высидеть можно, но потом фильм начинает повторяться, путаться… Олег «забывает» о том, что семья уже давно согласилась на ограбление банка, и начинает уговаривать их заново; семья «забывает» о том, что она уже согласилась, и выпендривается с утроенной силой…. и так по второму, пятому, десятому кругу, пока не намотается необходимый для полного метра хронометраж. А потом драка, погоня (бодренькая музыка, бодренький монтаж) и финальные титры под энергичную мантру рэппера: «Сильные семьи – России основа! Супербобровы! Супербобровы!». Ну-ну. Если авторы фильма представляют себе «основу России» именно так, тогда извините…

Вера Алёнушкина

В прокате с 17 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм «Супербобровы»