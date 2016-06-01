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Киноафиша Рецензии «Черепашки-ниндзя 2»: Рецензия Киноафиши

«Черепашки-ниндзя 2»: Рецензия Киноафиши

1 июня 2016 00:00
«Черепашки-ниндзя 2»: Рецензия Киноафиши

Черепашья сила да пребудет с тобой!

Вселенская катастрофа или звездные войны всегда начинаются с сущей ерунды. Судите сами. Бравому полицейскому офицеру (Кейси Джонс –Стивен Амелл) приказали отконвоировать заключенного: перевезти его из точки А в точку Б. В качестве подручных средств Джонсу было выдано: автозак бронированный (одна штука), наручники (одна штука), полицейские машины сопровождения (пять штук). Спрашивается, что может быть проще? Однако во время транспортировки бравый Кейси Джонс умудрился своего подопечного потерять. И вот с этого-то момента у планеты Земля начались серьезные проблемы.

Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2» Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2»

Штука в том, что сбежавший арестант не был рядовым зэком. Его звали Шреддер (Брайан Ти), и он лет десять правил кланом Футов – они держали под каблуком добрую половину Нью-Йорка. Понятно, что человеку с такой биографией сидеть в тюрьме показалось делом занудным, поэтому он и решил сменить среду обитания. Попросту говоря, сбежать. Что и сделал (позвав на подмогу лучших воинов клана). И все бы ничего, если бы на воле Шреддера не ждал некто Крэнг. Будучи существом инопланетным (читай «пришельцем») и мечтающим завоевать Землю (читай «истребить все живое»), Крэг решил скооперироваться с главарем Футов, ибо порабощать планету в одиночку – занятие крайне хлопотное. Тот с радостью согласился. И теперь единственное препятствие на их пути – это тайные хранители Нью-Йорка. Ведь четыре рептилии, обитающие в темноте городской канализации, вряд ли обрадуются, узнавши про планы Крэга и Шреддера…

Брайан Ти (Шреддер). Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2» Брайан Ти (Шреддер). Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2»

Вышедшим в 2014 «Черепашкам-ниндзя» сильно досталось: и от зрителей, и от вечно ворчащих кинокритиканов. Фильм ругали даже те, кому лень. Ему досталось пять номинаций на «Золотой малине», одну из которых выиграла Меган Фокс как худшая актриса второго плана. И тем не менее. Было у «Черепашек» и кое-что еще. И имя этому «чему-то» - сборы. Фильм хаяли, но смотрели. За время проката картина с бюджетом в 125 миллионов собрала полмиллиарда. А это уже серьезная заявка на франшизу.

Меган Фокс (Эйприл О’Нил). Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2» Меган Фокс (Эйприл О’Нил). Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2»

И продолжение не заставило себя ждать. «Черепашки-ниндзя 2» должны были появиться в кинотеатрах в 2017, однако авторы решили кота за хвост не тянуть и закончить пятилетку в два года. Что и сделали. При этом работа над ошибками оказалась довольно существенной: «Черепашки» сменили режиссера, увеличили количество (и качество!) драйва на квадратный миллиметр экрана и добавили недостающих персонажей – тех, которые есть в комиксах, но не попали в первый фильм. И лишь две задачи оказались невыполнимыми: написать приемлемый сценарий и сделать актрису из красивой куколки по имени Меган Фокс (последнее, видимо, невыполнимо в принципе).

Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2» Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя 2»

Что же получилось в итоге? А получилось следующее: если мерить фильм серьезной меркой и относиться всерьез к его героям, сюжету и т.д., то на экране мы увидим редкостный по степени маразма шлак. А вот если воспринимать фильм как пародию, как иронию над жанром (а именно так режиссер Дэйв Грин его и снимал), то всё становится не так уж и плохо. А отдельные экшен-сцены и вовсе шикарны (я про пересадку черепашек из одного летящего самолета в другой – на фоне небезызвестного «Экипажа» смотрится на редкость актуально). Так вот, во время этих эпизодов режиссер умудряется сохранять драйв довольно долго, да и про юмор не забывает – и «Черепашки» становятся вполне смотрибельными. Так что работа над ошибками пошла фильму на пользу. Правда, благодаря примитивному сценарию, детище Грина все равно остается уж слишком детским, но не будем забывать: «Черепашки-ниндзя 2» - лакомство для подростков, а солидные дяди-тети – аудитория не их клана…

В российском прокате со 2 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Черепашки-ниндзя 2»

Вера Алёнушкина

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