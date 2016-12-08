«Новогодний корпоратив»: Рецензия Киноафиши

Отвага и слабоумие!

Новогодние традиции это не только запах мандаринов, хвойные деревья и горячий глинтвейн, но и хорошие сезонные комедии с любимыми актерами, фейерверком остроумных (и не очень) шуток и рождественской романтикой. В этом году – это долгожданная офисная комедия «Новогодний корпоратив» неразлучного режиссерского дуэта Джоша Гордона и УиллаСпека.

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

"Новогодняя вечеринка – ужремся!" – с этой фразой сотрудники филиала крупной IT компании закрывают рабочий квартал. Вместо скромной офисной попойки с ковриками для компьютерной мышки в качестве подарков, глава подразделения безответственный тусовщик Клей (ТиДжей Миллер) и его более разумный друг перестраховщик - Джош (Джейсон Бейтман) решают устроить грандиозный отрыв. А все для того, чтобы заполучить ценного клиента, так как в противном случае их филиал (милый, но убыточный) будет закрыт сестрой Клейя – принципиальной и жесткой Кэрол (Дженнифер Энистон). И за пять часов вдохновленные начальники превращают офисный корт в диско-площадку, с пирамидами из пивных банок, кулерами с водкой и снежной пушкой.

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Картина получилась динамичная, с шутками через каждую реплику и порцией классического для жанра безумия, но гораздо более трезвая, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны фильм буквально напичкан комичными моментами и коллизиями, вроде пуков за совещанием, шутками ниже пояса и любовными перипетиями среди сотрудников. Но с другой, главной сюжетной линией оказывается не сумасшедшая гиковская вечеринка, а спасательная операция по вызволеннию похищенного Клея. Тусовка становится лишь прелюдией к более насущным и серьезным проблемам – внутренним отношениям в коллективе и корпоративной преданности. Ведь единственное, что пытаются сделать главные герои – это избежать краха филиала и увольнения его сотрудников, ради чего они надевают костюм Санты, летают по городу на семейном минивэне, дерутся с русскими бандитами и даже изобретают новый способ раздавать беспроводной интернет.

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Но что было настоящим сюрпризом – так это амплуа Дженнифер Энистон. Обычно играющая легких, веселых и безрассудных героинь, она вдруг превращается в тотального контролера, к тому же владеющего боевыми искусствами. Весь фильм ждешь, когда же она в своей манере поднимет брови и широко улыбнется, однако все сто с лишним минут она не снимает маски Гринча, ненавидящего рождество, и портит праздник не только брату и его компании, но и всем встречающимся на пути. А так хочется увидеть Рейчел с лейкопластырем на лбу («Друзья») или Роуз в мексиканской шляпе («Мы – Миллеры»). Но все женские нелепости взяла на себя Кейт МакКиннон, сыгравшая Мэри. В стиле ее героини многоконфессиональный свитер и фраза вроде «Не размножаться на территории компании!», у нее нет парня и она помешана на птицах (что кажется альтернативой кошкам). Однако по ходу ленты она раскрывается нам с другой стороны, став дерзкой, смелой и чуть-чуть более сексуальной. МакКиннон настоящая находка в «Новогоднем корпоративе», разбавившая картину о подвигах и безумии, долей чудаковатой непосредственности.

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Фильм получился гимном «отваге и слабоумию» – беспроигрышному рецепту, который поможет решить любую проблему – от комплексов и семейного разлада до краха компании. Работа Джоша Гордона и Уилла Спека получилось смелой, легкой и актуальной, так что без сомнения найдет своего зрителя, и смело встает в ряд с успешными комедиями «Больше, чем друг» (2010) и «Лезвия славы: Звездуны на льду» (2007).

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Инна Син

В российском прокате с 8 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Новогодний корпоратив»