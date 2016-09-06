«Жених»: Рецензия Киноафиши

Удивительные приключения немца в России

На экраны выходит режиссерский дебют известного резидента «Comedy Club» Александра Незлобина, написанный им в соавторстве с не менее узнаваемым комедиантом Сергеем Светлаковым. Как известно, изначально комедия «Жених» носила название «Майские» и к выходу на экраны планировалась, соответственно, в самый разгар майских праздников. Однако после монтажа финал картины было решено изменить, поэтому её создателям пришлось проявить смекалку и выбрать новое название. Так на свет появился «Жених».

Кадр из фильма «Жених»

Не секрет, что российское кино пребывает в глубочайшем кризисе. Речь идет, скорее, о массовом кинематографе, который представлен либо патриотическими проектами, на которые ежегодно Фонд кино выделяет немалые суммы, чтобы кормить зрителя своей идеологией, либо добрым и комедийным кино. А за последние годы жанр отечественной комедии даже подвергся некой дифференциации, поэтому можно говорить о нескольких его типах.

Во-первых, существует доброе и семейное кино вроде ежегодных «Ёлок» и одержавшего недавно победу на Кинотавре «Хорошего мальчика». Во-вторых, у нас есть Жора Крыжовников и его последователи, которые саркастично и бесцеремонно приукрашивают российские нравы и обычаи. В-третьих, есть Сарик Андреасян и его «Enjoy movies», и это так называемое творчество лучше просто оставить без комментариев. В-четвёртых, комедийный жанр представлен «Квартетом И». И в-пятых, существует целая подборка картин с логотипом «ТНТ» на афише, куда можно отнести «Самый лучший фильм», «Наша Russia: Яйца судьбы» и как раз таки «Жениха».

Кадр из фильма «Жених»

Всё-таки сложно загнать фильм Незлобина и Светлакова в рамки одной лишь своей категории. «Жених» попутно отдаёт поклон и Жоре Крыжовникову, и снят в традициях доброго кино, и даже немного ностальгирует по советскому кинематографу, заставляя вспомнить «Любовь и голуби». Действие картины разворачивается в сельской местности в течение одного дня – 9 мая. Именно в День Победы немец по имени Гельмут прилетает в Россию, чтобы сделать предложение русской красавице Алёне. Но оказывается, что в родной деревне затаился бывший муж героини, который желает вернуть её обратно. А тут как раз начинается праздничное застолье, в ходе которого все подряд наровят выяснить отношения друг с другом, с соседями и даже пытаются впутать сюда противоречия международного масштаба.

Кадр из фильма «Жених»

Хоть весь фильм, как и у господина Крыжовникова, представляет собой сплошную русскую гулянку, его отличает отсутствие навязчивой пошлости. Однако от клише и стереотипов избавиться не удалось. Тут вам и доминирующая жена, которая держит своего бесхребетного мужа в ежовых рукавицах, и её дочка, которая переняла от матери желание властвовать. Главная героиня, как всегда, умница и красавица, которая всё никак не может принять важное решение. Есть ещё типичный деревенский простак в исполнении Светлакова, у которого мало амбиций, зато есть чистые помыслы и желание измениться. А позади них красуется пейзаж русской деревни, придающий ленте реалистичности, ведь на самом-то деле ситуация там обстоит примерно такая же. Единственный, кто выбивается из массы, – это немец Гельмут, которого сыграл Филипп Рейнхардт. И именно его персонаж вышел самым симпатичным из всех.

Кадр из фильма «Жених»

Большинство актёров, сыгравших в фильме, не назовёшь профессионалами. Тут есть и комедийный дуэт всё с того же «ТНТ», и бывшие КВНщики, и дебютанты большого экрана. От этого порой исходит наигранность, однако сам этот факт ещё больше приближает фильм к реальности. Он вполне себе вписывается в этот пласт кино для развлечения и не претендует на нечто большее. Художественную ценность искать тут не стоит, хотя мораль некая читается. Ясно одно – сколько народ таким хлебом не корми, как показывает практика, залы будут заполнены. А всё потому, что в персонажах тут же узнаются «моя тётя Галя» и «мой дядя Толя», которые встречаются повсеместно. Конечно, фильм карикатурен и показывает реальных людей сквозь призму юмора и преувеличения, но зрителям этого достаточно.

Кадр из фильма «Жених»

Пора уже принять за данность, что жанр комедии в нашей стране сильно изменился за последние десятилетия. То же самое касается и запросов зрителей, которые должны понимать, что от подобного кино стоит ждать лишь полуторачасового расслабления. «Жених» без труда найдёт свою аудиторию и вызовет у неё большой отклик. Ну а тем, кто подобное кино предпочитает обходить стороной, не надо лишний раз объяснять, почему фильм не стоит заносить в список рекомендуемых к просмотру. Другой вопрос в том, а так ли необходимо штамповать такие комедии, которые пестрят стереотипами, когда можно отразить реальность такой, какая она есть на самом деле? Но «Жених» хотя бы честен в том, что создан для отвлечения от суровой реальности.

Кадр из фильма «Жених»

В российском прокате с 15 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жених»

Трошина Олеся