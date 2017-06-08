«Его собачье дело»: Рецензия Киноафиши

Нельзя трогать чужих собачек

Стив (Брюс Уиллис) - частный детектив, лениво ведущий свою деятельность и не особо заботящийся о своей жизни. Зато он очень заботится о сестре (Фамке Янссен) и ее дочери (Эмили Робинсон), которых недавно кинул глава семейства. Стив очень трепетно относится к племяннице и их общему псу, которого однажды украли наркоманы и подарили своему наркобарону Паукку (Джейсон Момоа). «Паукк» - обязательно с двумя «к», ведь этот мексиканец однажды убил человека, который неправильно написал его имя. В общем, из-за очаровательной собачки Бадди для Стива самым главным делом стало вызволение любимого питомца, но каждый его шаг в направлении спасения оборачивался для него всё новой проблемой с другими жителями его города.

Кадр из фильма «Его собачье дело»

Кинокартина, которая начинается с абсолютно голого Брюса Уиллиса, катающегося на скейтборде то по улицам города, то по барным стойкам, заочно обещает нечто крутое. И что самое главное – не обманывает. История, которая разворачивается на глазах у зрителя, по-хорошему странная и бесконечно комичная. Причем, создатели вовсе не пытаются рассмешить зрителя юмором ниже пояса и не используют заезженные клише о таких часто используемых фигурах, как мексиканцы-наркобароны, частные детективы и т.д. Это абсолютно свежий и оригинальный сюжет, исход которого невозможно предугадать. По духу и стилизации очень напоминает «Славных парней» Шейна Блэка. Та же комедийная странность, интересные персонажи и неожиданная развязка. И «Особо опасны» по легкости повествования о малоприятных ситуациях и способности перенести зрителя в самое сердце летнего города.

Кадр из фильма «Его собачье дело»

У истории есть рассказчик, он же помощник детектива. Он с первых же минут погружает нас в этот особый мир в Лос-Анджелесе. Где к наркобарону идут с корзиной кексиков, чтобы извиниться за угнанную машину. А этот, главный по наркотикам мексиканец, угадывает нотки корицы в кексах и обязательно делится с псом вкусняшкой. Здесь Джон Гудман страдает от бракоразводного процесса и с девизом «пусть всё заберет, но ей не достанется ничего», активно распродает товары из своего магазина для серфингистов. Здесь белорус Юрий (Кен Давитян) гуляет по пляжу с металлодетектором и дает огромные суммы в долг, но только на сутки. Ему есть чему научить людей: от него, например, можно узнать, как делают «бабочку» и что значит «вбить в календарь». Тут Стив – частный детектив, вечно ставящий себя в неудобное положение своим поведением, но ничуть не страдающий от этого морально. Несколько сотрясений мозгов за сутки – запросто, но нервничать все равно ни к чему. Меланхолично и спокойно, поджидая пока сама Вселенная под него подстроится, он решает любые проблемы. А самая популярная фраза в этом городе - «пошел ты». И все вместе эти странные и очень комичные персонажи создают необычную атмосферу и, попадая в неприятные ситуации, показывают, как из них можно выбраться без налета банальщины. Неотъемлемая часть компании - пес Бадди, который знает, когда нужно лаять, а когда утешить, и прекрасно дополняет обстановку получше саундтрека.

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «Его собачье дело»

Стоит поаплодировать сценаристам Марку и Роббу Калленам, которые не имеют такого уж обширного опыта в написании сценариев, но умудрились создать этот особый мирок в Лос-Анджелесе. Учитывая, что хронометраж картины всего полтора часа, поражает насколько продуманны множество персонажей. А такой калейдоскоп событий еще нужно было сочинить, да не разочаровать развязками. Все было создано с размахом, поэтому не удивляйтесь, если через годик-другой, появится сиквел. В итоге перед нами очень увлекающий и оригинальный боевик, со множеством крутых шуток и еще более крутых персонажей. Фильм очень легкий и по-настоящему летний, но совсем не проходной, многие фразочки и ситуации надолго запомнятся. «Его собачье дело» одинаково придется по вкусу как парням, так и девушкам, а если вы парочка с чувством юмора – бегом в кинотеатр! Хорошее настроение после просмотра гарантировано.

Бариева Лилия

В российском прокате с 8 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Его собачье дело»