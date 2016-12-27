«Три богатыря и Морской царь»: Рецензия Киноафиши

Три богатыря и детский сад

Вот уже более 10 лет Петербургская студия «Мельница» радует нас мультфильмами о богатырях. Показывая нам сначала сольники каждого из них, затем совместные приключения аки «Мстители». И всё это было подано очень интересно, учитывая особенности российской аудитории. Не было ни намека на плагиат зарубежных мультфильмов, ни вопросов к графике. Но, как это часто бывает, студия не смогла вовремя остановиться и продолжала зарабатывать на успешных персонажах в ущерб их репутации.

Кадр из фильма «Три богатыря и Морской царь»

Бравые богатыри победили Соловья-разбойника, Тугарина Змея, укутали Шамаханскую царицу в пеленки и спокойненько дружат с Горынычем. Это тот набор остросюжетных приключений, который привил любовь к экранизации русских былин. О чем были «На дальних берегах» и «Ход конем» - уже мало кто вспомнит, потому именно тогда «Мельница» стала скатываться и, наконец, пришла к тому, что не смогла придумать чему бы героям противостоять в очередной истории. Поэтому в этот раз, перед нами - три богатыря и кризис среднего возраста.

Кадр из фильма «Три богатыря и Морской царь»

Илья, Добрыня и Алеша, ранее не брезгующие простой работой и помощью по хозяйству, вдруг решили что слишком круты для этого. Они видите ли Киев спасали, поэтому жены должны сами делать всю работу по дому, ходить на рынок и таскать тяжести. Но в то же время, это единственное что требуется от бывших супергероев, ничего не предвещает новых опасностей. Тут-то у сильных мужчин и появилась параноидальная мысль, что они потеряли свою силушку богатырскую. Поэтому они помчались в Китай вырывать клык у старшего брата Горыныча, который утроит их силу, согласно легенде.

Кадр из фильма «Три богатыря и Морской царь»

Вроде интересная сюжетная линия, близкая взрослым людям. Мы ведь часто чувствуем неуверенность в себе, благодаря чему индустрия шарлатанства у нас процветает. Если бы создатели развивали и дальше эту мысль, вышел бы средненький мультик, не сильно испоганивший настроение взрослым фанатам. Но это было лишь начало, далее перед нами разворачивается целый калейдоскоп событий.

Киевский князь летает (!) на пингвинах, пока морской царь опустил Киев на дно. Поскольку это не хоррор, все жители не захлебнулись, а отрастили русалочьи хвосты и продолжают вести быт как ни в чем не бывало, пока царь выбирает невесту. К слову о царе, работая над этим персонажем, сценаристы явно схалтурили. Он все равно что Киевский князь, только с жабрами. Такой же сумасбродный, вечно скучающий и как-то по-женски страдающий от отсутствия второй половинки.

Кадр из фильма «Три богатыря и Морской царь»

Все события должны развернуться и завершиться за 1 час и 15 минут. И если раньше такой хронометраж вмещал в себе истории богатырей, то сейчас не смог. Все происходило очень быстро, непонятно и сумасбродно. Неизвестно был ли это очень грубый монтаж или у сценаристов так резко обрывались мысли, что они не смогли соединить все сюжетные перипетия в единую картинку. Но во время просмотра смысл постоянно норовил ускользнуть, а глаза уставали от пестрых, быстро сменяющихся образов и пейзажей.

Кадр из фильма «Три богатыря и Морской царь»

Такой сумбур, бесспорно, ну очень нравится детям. В кинозале все пищали от восторга, скакали в ответственные моменты, умилялись летающим пингвинам и искренне восторгались от всего происходящего. Хочется оправдать студию, сказав что «Мельница» и рассчитывала на детскую аудиторию в новогодние праздники, проигнорировав любовь взрослых людей к этому мультфильму. Но к чему тогда следующие, очевидно недетские шутки: - Ты хочешь книгу по зоологии? А 18 уже есть?

- Именно они открыли Америку. - Это они, конечно, зря сделали.

Кадр из фильма «Три богатыря и Морской царь»

К чему банальное недопонимание между супругами, которое драматично подавали целый час и разрешили за минуту? И, в конце концов, сказки должны поучать детей. Если ребенок будет не только радоваться хаотичной смене ярких кадров, но и задумается о смысле истории, то запомнит следующее:

- можно быть плохим мужем, жена не захочет быть одинокой и стерпит что угодно; - откровенно воровать нельзя, сделай это исподтишка; - лезгинка поможет выйти сухим из воды; - золото важнее друзей; - на свадьбе должен петь Газманов; - пингвины летают.

С другой стороны, это ведь просто мультик. Он не претендует на гениальность или «Оскар», его цель - это развлекать мельканием красивых картинок. Если вы хотите порадовать своего ребенка на новогодних каникулах или самим окунуться в детство, то с этим «Три богатыря и Морской царь» легко справятся.

Бариева Лилия

В российском прокате с 1 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Три богатыря и Морской царь»