Моя девушка - монстр, 2016

Режиссёр картины "З/Л/О: Новый вирус" выпускает в прокат свой новый фильм "Моя девушка - монстр". В главных ролях в картине снялись известные актёры современности: Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон"), Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Отверженные"), Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы - Миллеры") и другие.

В центре сюжета ленты "Моя девушка - монстр" окажется девушка по имени Глория, которая живёт в Нью-Йорке. Её жизнь рушится прямо на глазах: она теряет работу и расстаётся с парнем. Однако это ещё не самое страшное, что её ждёт. На Сеул нападает гигантский монстр, разрушая всё на своём пути. И внезапно Глория понимает, что она неразрывно связана с этими событиями. Осталось только выяснить, каким образом...