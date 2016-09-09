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Моя девушка - монстр Моя девушка - монстр
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Colossal

Моя девушка - монстр, 2016

2016 / США
6.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр картины "З/Л/О: Новый вирус" выпускает в прокат свой новый фильм "Моя девушка - монстр". В главных ролях в картине снялись известные актёры современности: Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон"), Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Отверженные"), Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы - Миллеры") и другие.

В центре сюжета ленты "Моя девушка - монстр" окажется девушка по имени Глория, которая живёт в Нью-Йорке. Её жизнь рушится прямо на глазах: она теряет работу и расстаётся с парнем. Однако это ещё не самое страшное, что её ждёт. На Сеул нападает гигантский монстр, разрушая всё на своём пути. И внезапно Глория понимает, что она неразрывно связана с этими событиями. Осталось только выяснить, каким образом...

- Один из первых короткометражных фильмов режиссёра Начо Вигалондо "7:35 утра" был номинрован на "Оскар"

- Энн Хэтэуэй была беременна во время съёмок фильма

- Мировая премьера фильма "Моя девушка - монстр" состоялась на кинофестивале в Торонто

- В мае 2015 года на создателей фильма был подан иск с обвинением в слишком большом количестве отсылок к "Годзилле" 2014 года

- Монстр, который появится в фильме "Моя девушка - монстр", не является Годзиллой. Он представляет собой нечто среднее между Кайдзю (Годзилла) и Грутом ("Стражи Галактики")

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

6.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 27 июля 2017
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Начо Вигалондо
Начо Вигалондо
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Моя девушка - монстр 5 постеров
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Наша рецензия
Лохушкой быть тяжело. Даже очень симпатичной и очень милой лохушкой. Такой, как Глория (Энн Хэтэуэй). Кстати, на первый взгляд, отличная барышня. Вот только не везет, хоть кричи. С работы её турнули – и она целый год слоняется без всякого дела. Парень из дома выгнал – пришлось вернуться в родительскую развалюху на окраине безымянного города. А еще Глория ни дня не может прожить без ночных посиделок: без трех-пяти-десяти бутылочек пива, без шумных тусовок, пьяной болтовни до утра, ну…
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Игорь Дугарев 27 апреля 2017, 11:14
Colossal на глиняных ногах.
Бывают такие картины, для которых проводится совершенно неверное предрелизное освещение, после которого ты начинаешь… Читать дальше…
Светлана 2 мая 2017, 17:48
Моя девушка — алкоголик
Иногда маркетинг так устроен, что ожидания часто себя не оправдывают, в случае кинематографа такие недочеты крайне… Читать дальше…
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