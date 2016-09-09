Моя девушка - монстр, 2016

Режиссёр картины "З/Л/О: Новый вирус" выпускает в прокат свой новый фильм "Моя девушка - монстр". В главных ролях в картине снялись известные актёры современности: Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон"), Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Отверженные"), Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы - Миллеры") и другие.
В центре сюжета ленты "Моя девушка - монстр" окажется девушка по имени Глория, которая живёт в Нью-Йорке. Её жизнь рушится прямо на глазах: она теряет работу и расстаётся с парнем. Однако это ещё не самое страшное, что её ждёт. На Сеул нападает гигантский монстр, разрушая всё на своём пути. И внезапно Глория понимает, что она неразрывно связана с этими событиями. Осталось только выяснить, каким образом...
- Один из первых короткометражных фильмов режиссёра Начо Вигалондо "7:35 утра" был номинрован на "Оскар"
- Энн Хэтэуэй была беременна во время съёмок фильма
- Мировая премьера фильма "Моя девушка - монстр" состоялась на кинофестивале в Торонто
- В мае 2015 года на создателей фильма был подан иск с обвинением в слишком большом количестве отсылок к "Годзилле" 2014 года
- Монстр, который появится в фильме "Моя девушка - монстр", не является Годзиллой. Он представляет собой нечто среднее между Кайдзю (Годзилла) и Грутом ("Стражи Галактики")
Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
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