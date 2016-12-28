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Три богатыря и Морской царь - трейлер
Киноафиша Трейлеры Три богатыря и Морской царь. Трейлер

Три богатыря и Морской царь. Трейлер

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Дата публикации: 28 декабря 2016
Три богатыря и Морской царь – У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и “залатать бюджет”. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.  
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Ася Болтунова 28 декабря 2016, 13:40
Оценка
Очень добрый и весёлый мультик.Нам с сыном очень понравился.
28 декабря 2016, 13:40 Ответить
Валентина Васильева 29 декабря 2016, 16:17
Извините, а ребенку 4 года можно смотреть?
29 декабря 2016, 16:17 Ответить
Киноафиша.инфо 29 декабря 2016, 16:25
в ответ на сообщение Валентина Васильева от 29 декабря 2016, 16:17
Валентина, возрастное ограничение 6+
Только под вашу ответственность. Там юмор немного для взрослых )
29 декабря 2016, 16:25 Ответить
Антон Морозов 30 декабря 2016, 16:30
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 29 декабря 2016, 16:25
Оценка
Для взрослых - это хорошо!
30 декабря 2016, 16:30 Ответить
Ирина Корниенко 30 декабря 2016, 19:40
😰 😟 😲
30 декабря 2016, 19:40 Ответить
Даша Боброва 2 января 2017, 20:43
Оценка
а какова цена билета? ответьте, пожалуйста!
2 января 2017, 20:43 Ответить
Киноафиша.инфо 2 января 2017, 23:17
в ответ на сообщение Даша Боброва от 2 января 2017, 20:43
Добрый день. Цена билета зависит от кинотеатра и времени сеанса на фильм.
2 января 2017, 23:17 Ответить
☜Aнжелика ♡Зыкова☞ 3 января 2017, 21:15
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 2 января 2017, 23:17
Сколько стоит билет в ДК Рубин?
3 января 2017, 21:15 Ответить
Киноафиша.инфо 4 января 2017, 09:02
в ответ на сообщение ☜Aнжелика ♡Зыкова☞ от 3 января 2017, 21:15
Добрый день, Анжелика!
С наступившими вас Новогодними праздниками!
Желаем крепкого здоровья и успехов!

Цены на билеты зависят от многих факторов, например, от времени начала сеанса!
4 января 2017, 09:02 Ответить
Дмитрий Чернов 4 января 2017, 10:42
в ответ на сообщение ☜Aнжелика ♡Зыкова☞ от 3 января 2017, 21:15
Здравствуйте, цены на билеты в ДК "Рубин" варьируются от 70 до 180 руб., в зависимости от от времени и от формата фильма, на мультфильм "Три богатыря и Морской царь": в 9:35 - 70 руб, 13:30 - 110 руб, 17:40 - 150 руб.
4 января 2017, 10:42 Ответить
Анна Бабенко(Глазунова) 4 января 2017, 19:43
Нам с ребёнком 7 лет очень понравился мультфильм. Добрый и весёлый. Всем рекомендую на него сходить!
4 января 2017, 19:43 Ответить
Мария Мироненко 4 января 2017, 23:05
Прекрасный мультфильм! Конечно, богатыри уже не те... но понравился :)))
От души смеялись на смешных моментах!
Ходила с ребёнком 10 лет, она в восторге :))
4 января 2017, 23:05 Ответить
rim1977 5 января 2017, 12:54
Оценка
Мультик классный +5 советую пойти всей семьёй . Кинотеатр в Чистополе на 3-.На креслах номерков нет ,пол сеанса выясняли кто где сидит .Шумоизоляция плохая с права из стены было слышно музыку.Не понятно за что берут 250р. Но мультик посмотреть можно.
5 января 2017, 12:54 Ответить
Дусенгай Ермуханов 7 января 2017, 13:54
Ув.Админ-Какова цена билета на фильм/Три богатыря и морской царь\в10-50?
😐 😐 😐 😐
7 января 2017, 13:54 Ответить
super.neti2012 8 января 2017, 09:42
Ходили с сыном 11 лет. Я чуть не уснула. Шуток совсем мало, фильм красочный но в этом его прелесть и заканчивается. Выжили себя богатыри, а жаль. Второй раз смотреть не будешь как первые серии
8 января 2017, 09:42 Ответить
Киноафиша.инфо 9 января 2017, 11:15
в ответ на сообщение Дусенгай Ермуханов от 7 января 2017, 13:54
Дусенгай, добрый день!
Какой кинотеатр вас интересует?
9 января 2017, 11:15 Ответить
Влада Сергеичева 12 января 2017, 22:18
Здравствуйте мне 12 как думаете будет интересно? 🙂
12 января 2017, 22:18 Ответить
Киноафиша.инфо 13 января 2017, 11:17
в ответ на сообщение Влада Сергеичева от 12 января 2017, 22:18
Влада, конечно. Обязательно посмотрите!
13 января 2017, 11:17 Ответить
Кирилл Смирнов 13 января 2017, 20:39
Здравствуйте сколько стоит билет три богатыря и морской царь в ,,Пассаже"
13 января 2017, 20:39 Ответить
Татьяна Беклова 10 июля 2025, 13:02
Оценка
Смешной мульт
10 июля 2025, 13:02 Ответить
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