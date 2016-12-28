Три богатыря и Морской царь
– У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и “залатать бюджет”. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
Только под вашу ответственность. Там юмор немного для взрослых )
С наступившими вас Новогодними праздниками!
Желаем крепкого здоровья и успехов!
Цены на билеты зависят от многих факторов, например, от времени начала сеанса!
От души смеялись на смешных моментах!
Ходила с ребёнком 10 лет, она в восторге :))
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Какой кинотеатр вас интересует?
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