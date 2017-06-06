Его собачье дело, 2016

Фильм «Его собачье дело» сняли дебютанты большого экрана Марк и Робб Каллены. До этого они работали сценаристами в картине Кевина Смита «Двойной КОПец», а также были создателями мультсериала «Грязный Гарри». Главную роль в их новом совместном проекте исполнил известный по сериалу «Игра престолов», а ныне избранный на роль Аквамена, Джейсон Момоа. К нему присоединилась ещё одна супергеройская актриса Фамке Янсенн из первой трилогии о Людях Икс. Также в картине сыграли такие мэтры кино, как Брюс Уиллис («Пятый элемент», «Крепкий орешек»), Джон Гудман («Большой Лебовски», «Кловерфилд, 10») и многие другие знаменитости.

Картина «Его собачье дело» перенесёт вас в солнечную Калифорнию, где живёт главный герой. Он работает частным детективом и кое-как сводит концы с концами, о чём свидетельствуют серьёзные долги, которые вскоре дадут о себе знать. Дело в том, что преступники крадут его любимого пса и требуют выполнения собственных условий. Но профессиональные навыки помогают герою начать своё расследование и выйти на след питомца.