Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Его собачье дело Его собачье дело
Киноафиша Фильмы Его собачье дело
Once Upon a Time in Venice

Его собачье дело, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Его собачье дело» сняли дебютанты большого экрана Марк и Робб Каллены. До этого они работали сценаристами в картине Кевина Смита «Двойной КОПец», а также были создателями мультсериала «Грязный Гарри». Главную роль в их новом совместном проекте исполнил известный по сериалу «Игра престолов», а ныне избранный на роль Аквамена, Джейсон Момоа. К нему присоединилась ещё одна супергеройская актриса Фамке Янсенн из первой трилогии о Людях Икс. Также в картине сыграли такие мэтры кино, как Брюс Уиллис («Пятый элемент», «Крепкий орешек»),  Джон Гудман («Большой Лебовски», «Кловерфилд, 10») и многие другие знаменитости.

Картина «Его собачье дело» перенесёт вас в солнечную Калифорнию, где живёт главный герой. Он работает частным детективом и кое-как сводит концы с концами, о чём свидетельствуют серьёзные долги, которые вскоре дадут о себе знать. Дело в том, что преступники крадут его любимого пса и требуют выполнения собственных условий. Но профессиональные навыки помогают герою начать своё расследование и выйти на след питомца. 

- Фильм «Его собачье дело» снимался в окрестности Венис в Лос-Анджелесе

- В фильме также сыграл Ральф Гармен («Бивень», «Третий лишний»), однако сцены с его участием впоследствии вырезали из-за того, что Брюс Уиллис посчитал их ненужными

- В оригинале фильм называется «Его собачье дело» называется «Once Upon a Time in Venice», что переводится, как «Однажды в Венеции»

Самому раздолбайскомучастному детективу Лос-Анджелеса приходится перевернуть весь город, чтобы вернуть своего похищенного пса.

7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 июня 2017
Премьера онлайн 6 июня 2017
Премьера в мире 6 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Марк Каллен
Марк Каллен
В ролях
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Элизабет Рем
Элизабет Рем
Джон Гудман
Джон Гудман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Киану
Киану (2016)
6.285714
Фильм находится в подборках
Фильмы про сыщиков и частных детективов Фильмы про сыщиков и частных детективов
Фильмы про домашних животных Фильмы про домашних животных
Постер фильма Его собачье дело 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Его собачье дело смотреть онлайн

Его собачье дело
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Стив (Брюс Уиллис) - частный детектив, лениво ведущий свою деятельность и не особо заботящийся о своей жизни. Зато он очень заботится о сестре (Фамке Янссен) и ее дочери (Эмили Робинсон), которых недавно кинул глава семейства. Стив очень трепетно относится к племяннице и их общему псу, которого однажды украли наркоманы и подарили своему наркобарону Паукку (Джейсон Момоа). «Паукк» - обязательно с двумя «к», ведь этот мексиканец однажды убил человека, который неправильно…
Читать
Elma 24 мая 2017, 17:48
Обожаю Брюсика,пойду на любой его фильм)
SKY 21 июня 2017, 00:13
Фильм отличный, веселая комедия-боевик, все такое)
Рекомендую к просмотру
8/10
😁
Отзывы Написать
25 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Его собачье дело
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Мумия» в обзоррро от «Киноафиши» «Обзоррро» – смотрим с прищуром, разбираем с пристрастием. Под нашим прицелом – нос Тома Круза и попа Брюса Уиллиса (если вы это уже где-то читали, простите, но умолчать мы не
Написать
9 июня 2017 22:38
«Мумия» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши» Что еще мы не видели? Тома Круза и Рассела Кроу в одном фильме, Кейт Бланшетт с бородой и попу Брюса Уиллиса.   Мумия / The Mummy Вот и пришла очередь Universal бить пяткой в грудь,
Написать
7 июня 2017 15:13
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши