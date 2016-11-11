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Без тормозов Без тормозов
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Без тормозов, 2016

2016 / Франция / Македония
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм «Без тормозов» снял французский комедийный режиссёр Николас Бенаму, автор картин «Superнянь» и «Superнянь 2». В картине снялись: Хосе Гарсия («Иллюзия обмана», «Полный привод»), Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Жером Коммандёр и Владимир Хубар, ранее сотрудничавшие с постановщиком, и Флоренс Форести («Маленький принц», «Париж любой ценой»).

Фильм «Без тормозов» - это комедия, события в которой происходят в прямом эфире. В центре сюжета окажется не совсем обычная французская семья, которая садится в машину с неисправными тормозами и едет в долгожданный отпуск. Естественно, дорога превращается в самый настоящий кошмар, потому что члены семейства начинают выяснять отношения, и с каждым поворотом ситуация накаляется.

Французская семья Кокс – зажиточные люди, живущие в огромной квартире. У них есть все: вкусная еда, модные девайсы и дорогая машина с говорящим сенсорным интерфейсом вместо привычных кнопок. Пестрое семейство грузится в супер-технологичный минивен, собираясь ехать в отпуск, но что-то идет не по плану. Искусственный интеллект, которым напичкан автомобиль, отказывает на скорости 160 км/ч, лишая транспортное средство возможности тормозить. Коксы оказываются в ужасающей ситуации. Гиперактивный глава семейства, его беременная жена, двое неуемных детей и задорный дедушка и раньше не могли прийти к взаимопониманию и гармонии. Оказавшись в стрессовой ситуации, в замкнутом пространстве, несущемся по автобану, они подвергаются целому ряду испытаний. Они ссорятся, выясняют отношения, вскрывают старые секреты и даже находят в машине неожиданную попутчицу, которой там быть не должно…

  • Эксклюзивный автомобиль семейства Коксов в действительности – Mercedes V-класса, или Viano, который компания сконструировала на базе многим знакомого микроавтобуса Vito.
  • Хосе Гарсия знаменит именно в комедийном амплуа и считает комичные роли своим призванием, но у актера есть опыт в достаточно широком диапазоне жанров и образов. Ему довелось быть и серийным киллером, и больным с амнезией, и сутенером.
  • Кинолента снималась в Македонии, на скоростном автобане.
  • Создатели фильма черпали вдохновение из фильма «Впритык». В этой комедии главную роль играл Роберт Дауни-младший. Потрясающее сходство Хосе Гарсии, сыгравшего основного персонажа в «Без тормозов», с Робертом подметило множество зрителей.
  • «Без тормозов» – четвертая полнометражная картина в карьере Николаса Бенаму.
  • Шарлотта Габрис, исполнившая роль Мелоди, уже работала с Венсаном Дезанья: они играли в обеих сериях фильма «Супернянь». Эту киноленту тоже снял Бенаму.
  • Режиссер и сценарист «Без тормозов» утверждает, что фильм получился чем-то между «Маленькой Мисс Счастье» и «Скоростью».
  • Хосе Гарсия учился в цирковой школе, а затем проходил курс актерского мастерства в Нью-Йорке. Во Франции его преподавателем был Фрэнсис Юстер, известный в профессиональных кругах специалист.
  • Этот фильм – третий самостоятельно написанный для своей киноленты сценарий Николаса.
  • Актер, исполнивший главную роль, родился в семье иммигрантов из Испании, и с детства обожал цирковые представления. Родители настояли, чтобы мальчик получил образование бухгалтера, прошел службу в армии, и только после этого взялся за осуществление давней мечты работать актером.
  • Хосе Гарсия – один из самых известных и дорогих французских актеров современности.
  • По словам Гарсии, комедийный жанр – его любимый, но постоянная работа в комичной роли утомляет актера, требует перерывов на другие образы. После отдыха вкус к этому амплуа возвращается.
  • Автомобиль «Медуза», по словам создателя фильма – не просто транспортное средство. Это персонаж фильма, так же влияющий на ход событий, как и любой из главных героев.
  • Съемки «Без тормозов» длились 2,5 месяца.
  • Одна из самых сложных сцен для исполнения – та, где Том отрывает приборную панель во время движения. Автомобиль действительно ехал по автобану при этом, и перед актером стояла задача не задеть один из проводов – иначе машина заглохла бы.
  • Задумка режиссера состояла в том, чтобы не использовать студию для создания фильма. Ему неоднократно предлагали задействовать хромакей, потрясти автомобиль в помещении и качественно смонтировать материалы, но ни Бенаму, ни актеры не оценили этот подход, решив действовать по сложному плану.

Взяв напрокат самый навороченный семейный автомобиль, глава семейства отправляется в долгожданный отпуск со своей женой, детьми и отцом. Но когда новомодный круиз-контроль вдруг полностью отключает тормоза, каникулы перестают быть томными. Пристегните ремни. Вас ждет очень веселая поездочка!

6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 января 2017
Премьера онлайн 2 мая 2017
Премьера в мире 11 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Николас Бенаму
Николас Бенаму
В ролях
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Владимир Хубар
Владимир Хубар
Шарлотта Габрис
Шарлотта Габрис
Флоренс Форести
Флоренс Форести
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Без тормозов 2 постера
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Без тормозов
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Что безумного может случиться с зажиточными французами, у которых есть просторная квартира, новейшие гаджеты и модный красный  автомобиль, где вместо кнопок говорящая сенсорная панель? Лишь то, что все эти аксессуары комфортной жизни откажут работать в самый ответственный момент. Так произошло с семьей Кокс. Раздавая случайные хуки справа и слева, толкаясь и споря, семейство  отправляется в отпуск на навороченном минивэне. Но стоит им разогнаться до 130 км/час, у авто отказывают…
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