Без тормозов, 2016

Фильм «Без тормозов» снял французский комедийный режиссёр Николас Бенаму, автор картин «Superнянь» и «Superнянь 2». В картине снялись: Хосе Гарсия («Иллюзия обмана», «Полный привод»), Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Жером Коммандёр и Владимир Хубар, ранее сотрудничавшие с постановщиком, и Флоренс Форести («Маленький принц», «Париж любой ценой»).

Фильм «Без тормозов» - это комедия, события в которой происходят в прямом эфире. В центре сюжета окажется не совсем обычная французская семья, которая садится в машину с неисправными тормозами и едет в долгожданный отпуск. Естественно, дорога превращается в самый настоящий кошмар, потому что члены семейства начинают выяснять отношения, и с каждым поворотом ситуация накаляется.

Французская семья Кокс – зажиточные люди, живущие в огромной квартире. У них есть все: вкусная еда, модные девайсы и дорогая машина с говорящим сенсорным интерфейсом вместо привычных кнопок. Пестрое семейство грузится в супер-технологичный минивен, собираясь ехать в отпуск, но что-то идет не по плану. Искусственный интеллект, которым напичкан автомобиль, отказывает на скорости 160 км/ч, лишая транспортное средство возможности тормозить. Коксы оказываются в ужасающей ситуации. Гиперактивный глава семейства, его беременная жена, двое неуемных детей и задорный дедушка и раньше не могли прийти к взаимопониманию и гармонии. Оказавшись в стрессовой ситуации, в замкнутом пространстве, несущемся по автобану, они подвергаются целому ряду испытаний. Они ссорятся, выясняют отношения, вскрывают старые секреты и даже находят в машине неожиданную попутчицу, которой там быть не должно…