«Пятница»: Рецензия Киноафиши

Last Friday night

Вот уже много лет жители планеты Земля воздают почести этому дню недели в своих историях, рассказах и песнях. Евгений Шелякин тоже не смог пройти мимо и посвятил свой второй полнометражный фильм одной пятничной ночи в популярном московском клубе. Всё здесь именно так, как вы заказывали: в главной роли вездесущий Данила Козловский, налицо излюбленные современные реалии, а также зажигательная музыка и счастливый конец для каждого героя (за исключением тех, кому воздалось по справедливости). В первой же сцене рассказчик с намёком на уникальность знакомит зрителей со всеми персонажами, коих здесь, пожалуй, чересчур много. Корону лидера на себя надел, естественно, бизнесмен по имени Бондарь в исполнении Козловского. Помимо него есть тут и скромный кавказский эмигрант, которому не хватает познаний в языке, чтобы позвать коллегу на свидание, и занудный сотрудник турфирмы, которого не пригласили на корпоратив, и молодая мать-одиночка, отлучившаяся из дома на 15 минут, дабы вкусить давно забытого веселья, и бывший борец, получивший травму, которого падкий на слабый пол товарищ пытается развлечь при помощи алкоголя и знакомств с девицами. И это ещё далеко не все.

Кадр из фильма «Пятница»

Начинается всё с того, что жадный до всевозможных споров и побед Бондарь заключает пари, в котором ставит на кон любимую машину. Ему необходимо перевоплотиться в официанта и до трёх часов ночи заработать 10000 рублей чаевых. Вот тут и начинается истинное приключение, попутно набрасывающее сети и на прочих гостей клуба. В эту ночь изменится не одна жизнь, и многие встретят рассвет другими людьми. Сюжет можно отчасти назвать сказочным, потому что в реальной жизни такое случается редко, да и сам стиль съёмки довольно постановочный. Из-за введения большого количества персонажей картина теряет в цене и прибавляет в тяжеловесности. Например, связь эпизодов про поимку кенгуру, происходящих где-то в лесу, с другими историями притянута за уши и уводит совершенно в другое русло. Времени на проработку всех характеров из-за таких вот вставок явно не хватило, и о многих из них информация исчерпывается лишь краткими досье в начале фильма. Пожалуй, из всех героев только Козловский получил достойное развитие, а все остальные потерялись где-то на заднем фоне. Порадовал ещё персонаж Антона Шагина, который отчаянно пытается снискать уважение подлых коллег, хотя тут скорее заслуга в его нелепых телодвижениях на танцполе.

Кадр из фильма «Пятница»

Назвать картину «Пятница» откровенным провалом сложно, но и ничего особо впечатляющего в ней нет. Она вышла живой, бодрой, где-то даже весёлой, но не более того. Хотя чего ещё можно ждать от очередной российской комедии? Безусловным дополнением к достоинствам является музыкальное сопровождение, включающее великолепное соло от Данилы и англоязычную версию культового хита «А нам всё равно» под новым названием «I don’t give a shit». Не упустили создатели и шанс максимально включить в фильм отсылки к массовой культуре, среди которых воспроизведение сцены из «Человека паука» и даже фраза «Валар моргулис» из сериала «Игра престолов». Шутки про современное погружение в мир смартфонов сейчас повсеместны и вряд ли в скором времени изживут себя, а потому удивить ими становится всё сложнее. Например, для очередного такого высмеивания создатели фильма, претендуя на новаторский подход, привлекли ведущую программы «Ревизорро». Кстати, вставки с интервьюированием посетителей неплохо подчёркивают то, какой разнообразный народ можно встретить в московском клубе в пятницу. В общем, если для вас отечественные комедии до сих пор являются лучшим времяпрепровождением, то лента Шелягина вас порадует, ведь она смотрится наиболее достойно из последних новинок.

Кадр из фильма «Пятница»

В российском прокате с 26 февраля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пятница»

Трошина Олеся