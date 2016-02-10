«В активном поиске»: Рецензия Киноафиши

Так поступают все чокнутые!

Да здравствует женская логика! Устав быть любимой и любить, скромняшка Элис (Дакота Джонсон), невесть с какого перепугу, решает со счастьем завязать. Не навсегда – на время. «Я никогда не была одна, - прошелестела девушка-ромашка любимому. – Хочу попробовать». Причем заметьте: не приключений ей захотелось, а «почувствовать себя одинокой», посидеть в тоске и печали. «Тоска-печаль», однако, оказалась не столь заманчивым явлением, как ей думалось, и барышня быстрехонько рванулась назад, в крепкие, почти супружеские объятия своего счастья. Ан, нет, не тут-то было! Нагретое местечко пусто не бывает: единственный и любимый уже успел обзавестись другой благоверной. А брошенка Элис может упиваться одиночеством дальше: принимать ванны из собственных слез и тусить по барам с профессиональной пикапершей Робин (Ребел Уилсон), той самой Робин, которая, кажется, успела «познакомиться» почти со всеми парнями Нью-Йорка…

Название фильма Кристиан Диттер «How to be single» («Как быть одной») наши смекалистые прокатчики перевели с точностью до наоборот. Получилось – «В активном поиске». А дальше вот ведь какая штука. Как правило, подобные вольности перевода всегда только вредят, здесь же – отнюдь. Во-первых, наш вариант гораздо ближе к истине, чем первоисточник (короткий инструктаж по выживанию в одиночестве мы получим лишь за две минуты до финиша), во-вторых, авторы умудрились заварить такую кашу, что её (кашу) уже никаким заголовком не испортить – хуже не будет. Некуда.

«В активном поиске» - зрелище сумбурное. Героев множество, сюжетных линий – тьма тьмущая; случайных персонажей – море. В итоге получается самый настоящий хаос, в котором никто даже не пытается навести порядок: всё просто сваливается в одну кучу – авось что-нибудь да выйдет. Частично в этом бедламе виноваты лавры «Секса в большом городе», лишившие авторов сна: попытка создать клон, только с более молодыми героинями, видна даже слепому. Вот только в сериале четыре «барышни» были лучшими подругами, здесь же даже не все знакомы между собой – объединяющего фактора нет, отсюда и бардак. (Если бы авторы решились пощадить зрителя и «уволить» одну из девушек, поверьте, «Поиск» бы только выиграл.)

Другая беда «Активного поиска» - его болтливость. Фильм разговорчив просто на удивление: нет ни одного персонажа, который бы не изрек «правду-матку» (чаще всего, в защиту собственного раздолбайства), не выволок бы на свет парочку завалявшихся истин и т.д.… Сначала это может показаться забавным, потом – надоедает. К финалу и вовсе начинается морализаторство: картина, которая два часа пела дифирамбы разгульному образу жизни, вдруг начинает активно сеять «разумное, доброе, вечное» и яростно отрицать то, что так упрямо хвалила. И да, кстати. Имейте в виду, что «В активном поиске» - это никакой ни ромком, а комедия, где сортирного юмора довольно много (женская сортирная комедия, так сказать). Поэтому если прилюдное обсуждение чужих мохнаток не приводит вас в восторженный трепет – вам не сюда. Уж лучше старый добрый «Sex and the City» …

Вера Алёнушкина