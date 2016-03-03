«Да здравствует Цезарь!»: Рецензия Киноафиши

Что наша жизнь? – Кино!

Джордж Клуни (Берд Уитлок). Кадр из фильма «Да здравствует Цезарь!»

Мистер Мэнникс слегка недоволен, у мистера сегодня проблемы. Небесная канцелярия не исполняет его указаний – три недели съемочная группа плутает по джунглям в поисках тропического ливня, однако сезон дождей упрямо не желает начинаться. Но если бы только это… Капризнее любого ливня – Анна Моран (Скарлетт Йоханссон) – звезда водных фильмов, очень зрелищных и очень доходных. Нужно срочно спровадить замуж эту белокурую примадонну – иначе у «воплощенной невинности» родится внебрачное чадо. Публика же такого «сюрприза» ей не простит, ой, не простит!... А тут еще местный Цезарь (Джордж Клуни) кое-что учудил: в разгар съемочного дня вдруг взял и исчез! А смена-то не дешевая, одна массовка чего стоит – висящим на крестах тройной гонорар выплачивается… В общем, у голливудского продюсера Эдди Мэнникса (Джош Бролин) начинался его каждодневный киношный ад…

Скарлетт Йоханссон в фильме «Да здравствует Цезарь». Кадр из фильма

Маститые киношники братья Коэн, конечно же, немного лукавят. Ничего экстраординарного в актерском «исчезновении» со съемок попросту нет. Например, на наших отечественных кинопросторах подобное случается сплошь и рядом, в абсолютно любом проекте, у любой съемочной группы – с регулярностью раз в неделю. Артистов, правда, никто не крадет, артисты «пропадают» совершенно самостоятельно – по доброй воле и по причине так называемых «трех З» (запил, забыл, забил). Но в основном Итан и Джоэл Коэн, безусловно, правы: лучшей ситуации, чтобы передать атмосферу киношного аврала, и придумать нельзя.

Ченнинг Татум в фильме «Да здравствует Цезарь!». Кадр из фильма

Кстати, некоторые мои коллеги укоряют «Да здравствует Цезарь!» в отсутствии целостности: мол, фильм распадается на несколько разношерстных сюжетных линий, и вместо единого сюжета – нечто вроде мозаики. Формально они правы: какое отношение имеет не вовремя забеременевшая актриса к похищению Берда Уитлока? – да никакого! Но в этом-то и есть настоящая киноправда: именно из бессвязных мелочей, трагедий и курьезов день продюсера и состоит. А те фильмы, которые снимаются на вымышленной студии «Capitol Pictures»? Да это же полнокровный репертуар кинотеатра 1950-х! Братья Коэн завязали в один узелок все популярные жанры Золотой поры Голливуда – в итоге получилась не разрозненная мозаика, а очень цельная (и очень симпатичная!) пародия на всю эпоху.

Джордж Клуни (Берд Уитлок). Кадр из фильма «Да здравствует Цезарь!»

Но не нужно слишком заумных слов! «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэн – легок и ироничен (кстати, один из самых ироничных их фильмов), и смотрится он на одном дыхании – оторваться невозможно. При этом, конечно, все понимают, что «Цезарь» всего лишь притворяется эдаким жизнерадостным простачком, что он не так примитивен, каким хочет казаться, что в нем много подводных камней, с кино напрямую не связанных (вера, религия, идеология и т.д.), и все-таки, все-таки… Повторюсь: смотрится он легче легкого. В чем же секрет? Может, в том, что фильм «Да здравствует Цезарь!» по своей сути – признание в любви? Да, думаю, что так. Признание в любви к кино. Ответ тем, кто самолюбиво называет кино- киношкой и считает работу в нем чем-то несерьезным или случайным. Чем-то очень греховным. Прислушайтесь к тому, что говорит в исповедальне измученный насмерть продюсер: его слова – отпущение грехов всем киношникам.

Вера Алёнушкина

В прокате с 3 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм "Да здравствует Цезарь!"