«Ледниковый период: Столкновение неизбежно»: Рецензия Киноафиши

Конец света отменяется

В прокате – пятая часть всемирно известной франшизы «Ледниковый период» от режиссеров Майка Тёрмайера и Галена Чу, занимавшихся предыдущими фильмами. «Столкновение неизбежно», – гласит подзаголовок. В чем же дело на этот раз? Казалось, что жизнь всех персонажей уже устроена, и придумать что-то еще означало погубить историю. Что едва не сделали создатели.

Кадр из фильма «Ледниковый период: столкновение неизбежно»

В семействе Мэнни и Элли – радостное событие: их взрослая дочь Персик выходит замуж. Ее избранник Джулиан, смахивающий на добродушного разгильдяя, не вызывает особой симпатии у отца невесты. Кроме того, оба родителя обеспокоены тем, что Персик и Джулиан собираются отправиться путешествовать, а значит, будут далеко. Параллельно с этими безобидными житейскими вещами в далеком космосе не без участия белки Скрэта к Земле на всех парах несется огромный метеорит. Значит, наши герои и их друзья Сид, Диего, Шира и Бак окажутся на краю пропасти.

Собственно, на этом самом краю они и будут балансировать практически до финальных сцен, то и дело попадая под метеоритный дождь и подвергаясь всевозможным угрозам со стороны звероптиц.В это отчаянное приключение вливается грустный апокалиптический мотив: а как иначе, ведь все может погибнуть– и не будет ни свадьбы, ни путешествий, ни мирной жизни.

Кадр из фильма «Ледниковый период: столкновение неизбежно»

Но особенно печалиться зрителю не дадут: герои бодро продвигаются к неизвестности и даже радостно шутят на эту тему. Со стороны Бака шуточки порой даже остроумны (все-таки именно этот чокнутый зверек придумывает, как спасти Землю от метеорита), чего, к сожалению, не скажешьо других героях. И если непритязательный юмор в фильме лишьдля того, чтобы привлечь как можно больше дошкольной аудитории, на пользу ему это не пошло. Ведь заинтересовать публику можно, к примеру… более захватывающим сюжетом.

Кадр из фильма «Ледниковый период: столкновение неизбежно»

Конечно, и здесь можно найти что-то, что, возможно, сыграет авторам на руку: так, спасая мир, персонажи призовут на помощьзаконы физики и будут рассуждать о магнитах, кристаллах и притяжении. Поэтому в качествебонуса зритель получит еще и мини-урок по окружающему миру. Однако этот любопытный ход выглядит пугающе одиноким.

Естественно, отважные жители леса с честью преодолеют придуманные для них невзгоды – но ни торжественная церемония в конце, ни счастливые объятия всех со всеми, ни даже прекрасный саундтрек Джона Дебни не спасают от стойкого ощущения, что без всего этого вполне можно было обойтись. Поэтому точка в истории «Ледникового периода», которая должна была достойно ее завершить, вышла очень и очень смазанной.

Кадр из фильма «Ледниковый период: столкновение неизбежно»

Александра Подольникова

В российском прокате с 14 июля 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Ледниковый период: столкновение неизбежно»