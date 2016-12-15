Черепашки-ниндзя 2
– Микеланджело, Донателло, Леонардо и Рафаэль возвращаются на экраны уже этим летом! Вместе с Эйприл О’Нил, Верном Фенвиком и Кейси Джонсом им предстоит сразиться с еще более мощными злодеями. После того как Шреддер избежал правосудия, он объединяет силы с безумным ученым Бакстером Стокманом и его приспешниками-тугодумами – Бибопом и Рокстеди. Их дьявольская цель - завоевание мира. Но пока Черепашки-ниндзя готовятся дать им отпор, на горизонте появляется поистине чудовищная угроза… Имя ей – Крэнг!
как раз обратный случай, не когда перемудрили, а недомудрили.
актёры, на мой взгляд, очень точно передали типажи из старого-доброго мультика
