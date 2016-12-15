Меню
Черепашки-ниндзя 2. Дублированный трейлер 2

Черепашки-ниндзя 2. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 13 апреля 2016
Черепашки-ниндзя 2 – Микеланджело, Донателло, Леонардо и Рафаэль возвращаются на экраны уже этим летом! Вместе с Эйприл О’Нил, Верном Фенвиком и Кейси Джонсом им предстоит сразиться с еще более мощными злодеями. После того как Шреддер избежал правосудия, он объединяет силы с безумным ученым Бакстером Стокманом и его приспешниками-тугодумами – Бибопом и Рокстеди. Их дьявольская цель - завоевание мира. Но пока Черепашки-ниндзя готовятся дать им отпор, на горизонте появляется поистине чудовищная угроза… Имя ей – Крэнг!  
Андрей 15 декабря 2016, 17:20
Оценка
скучноватый и не очень интересный фильм - сюжет слабый и скорее для мультика, а для фильма могли бы и больше придумать!
как раз обратный случай, не когда перемудрили, а недомудрили.
актёры, на мой взгляд, очень точно передали типажи из старого-доброго мультика
