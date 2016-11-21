Меню
Киноафиша
Трейлеры
Шпионы по соседству. Дублированный трейлер
Шпионы по соседству. Дублированный трейлер
Дата публикации: 1 июля 2016
Шпионы по соседству
– Обычной паре из пригорода не так-то просто держаться наравне с Джонсами – их новыми невероятно красивыми и современными соседями. Особенно когда выясняется, что мистер и миссис Джонс являются агентами под прикрытием…
Развернуть
Ниджат Аббасов
21 ноября 2016, 01:39
Странно, что нет ни одного отзыва. Если хотите провести весело время, и ни о чём не думать - сходите на этот фильм) приятные эмоции гарантированы)
21 ноября 2016, 01:39
