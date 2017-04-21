«Моя девушка - монстр»: Рецензия Киноафиши

Не будите в ней зверя

Лохушкой быть тяжело. Даже очень симпатичной и очень милой лохушкой. Такой, как Глория (Энн Хэтэуэй). Кстати, на первый взгляд, отличная барышня. Вот только не везет, хоть кричи. С работы её турнули – и она целый год слоняется без всякого дела. Парень из дома выгнал – пришлось вернуться в родительскую развалюху на окраине безымянного города. А еще Глория ни дня не может прожить без ночных посиделок: без трех-пяти-десяти бутылочек пива, без шумных тусовок, пьяной болтовни до утра, ну и так далее.

Энн Хэтэуэй в фильме «Моя девушка – монстр»

Вот только однажды такой загул закончился очень странно. Глория заснула на лавочке рядом с парком, а через пару часов на город Сеул напал монстр. Какая связь между лавочкой и Сеулом, спросите вы? Ну, формально-то никакой. Вот только монстр повторял любимые жесты Глории. И в результате того «вторжения» погибло очень много людей. Виновата ли в том маленькая очаровательная лохушка? А вот это и предстоит узнать. Потому что на следующий день монстр появился снова. И в тот же день Глория снова спала на лавочке рядом с парком…

Кадр из фильма «Моя девушка – монстр»

Думаю, что имя режиссера Начо Вигалондо известно не всем. Впрочем, его фильмы в нашем прокате были. Например, «Открытые окна» с Сашей Грэй и «З/Л/О: Новый вирус». Кстати, с «Окнами» связана одна история: на каком-то из фестивалей г-н Вигалондо заявил, что разрешает каждому зрителю залепить ему пощечину при выходе из зала, если фильм кому-то пришелся не по душе. Чем закончилось та «порка» и была ли она, я, если честно, не знаю. Однако уже само заявление говорит о многом: как минимум, о склонности к эпатажу.

Кадр из фильма «Моя девушка – монстр»

Ощущается эта склонность и в комедии «Моя девушка – монстр»: далеко не всякий взялся бы за такую странноватую историю. В ней смешано много жанров, в ней можно (при желании) найти и кое-какие философские или околофилософские смыслы. Какие именно? Ну, например, что твоя невинная шалость или едва заметная ошибка могут стоить жизни миллионам людей, о которых ты никогда и не слышал; что злость, которую ты копишь годами, обладает разрушительной силой; что твое настоящее «Я» не столь симпатично, как тебе казалось.. Ну, и так далее.

Кадр из фильма «Моя девушка – монстр»

Однако в такие глубоководные «дебри» «Монстр» почему-то не заплывает. Он вообще скользит лишь по поверхности и ограничивается выяснением отношений (сиречь перепалками) между персонажами. Кстати, обратите внимание: я назвала работу Вигалондо «комедией», но на самом деле у фильма серьезные жанровые проблемы. Смотрите. Присутствие «годзиллы» дает картине возможность сделать реверанс в сторону фантастики или триллера, однако такой возможностью «Монстр» не пользуется. По сути, фантастические элементы здесь не более чем ширма, за которой притаились бесконечные «разборки» между героиней и Оскаром, любившим нашу безалаберную девицу еще с дошкольного возраста.

Кадр из фильма «Моя девушка – монстр»

Однако Энн Хэтэуэй, на которой здесь держится почти всё, играет именно комедию. При этом комедийных ситуаций или гэгов практически нет, так что комедия получается, мягко говоря, не смешной. Тем не менее, от фантастики и даже от мелодрамы «Монстр» еще дальше. Так что многообещающее жанровое многоголосие на самом деле оборачивается банальной жанровой бестолковщиной, только и всего.

Кадр из фильма «Моя девушка – монстр»

По сути, единственной козырной картой фильма оказывается оскороносная Энн Хэтэуэй – эдакая чудачка-неудачница, милая, но бесхарактерная, вечно попадающая в какие-то передряги. Правда, «по ходу пьесы» её героине Глории приходится повзрослеть. Насколько это получилось убедительно, судить не берусь, но без этой обаятельной леди в фильме бы вообще ничего не было. Как она оказалась в этом довольно странном проекте сказать сложно, но…. Но как бы то ни было, дело сделано, фильм снят – и монстры уже безжалостно топчут Сеул, наплевав на все правила политкорректности и здравого смысла.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 27 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Моя девушка – монстр»