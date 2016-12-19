«Ёлки 5»: Рецензия Киноафиши

Как пингвин Палыч дорогу домой искал

В маленьком зоопарке большое ЧП. Исчезла звезда коллекции, любимец публики по имени Палыч, он же Aptenodytes forsteri, он же представитель семейства пингвиновых из отряда пингвинообразных. Говоря проще, самец Императорского пингвина куда-то сбежал. И все бы ничего, да подруге его – пингвинихе Ксюхе – пришло время рожать. А первым на яйцо всегда садится самец. Иначе детеныш погибнет. Но нерадивый пернатый отец как в прорубь канул… Так как же ей рожать без него???

Иван Ургант в фильме «Ёлки-5»

Совпадение, но некто Боря (Иван Ургант) тоже почему-то исчез. Правда, у хозяина зоопарка Жени (Сергей Светлаков) имеются на этот счет нехорошие подозрения. Ведь у Бори проблемы в семье: жена выгнала, с сыном он видится редко. Мало ли что взбредет человеку в голову за пару часов до Нового Года… Но отвлечемся от наших пингвинов. Другие герои тоже без дела не сидят. Лыжник и Сноубордист героически совершают акт вандализма (то есть воруют ёлочку), баба Маня покоряет интернет-просторы, рыбак (Гоша Куценко) устраивает тотальную слежку за своей благоверной, а инженер-нефтяник (Кирилл Плетнев) открывает сердце любимому аудитору (Катерина Шпица)…

Катерина Шпица в фильме «Ёлки-5»

Рецензировать «Ёлки-5» - занятие бесполезное в принципе. «Разве ты не знаешь, чем закончится «Ирония судьбы»»? – спрашивает какого-то умника герой фильма. Да знаем, конечно, еще бы не знать. А «ёлочная франшиза» - как «Ирония судьбы». В том смысле, что мы все знаем, какой будет и чем закончится её очередная «серия». Да-да, знаем. Потому что она будет точно такой же, как предыдущие. В той же стилистике, с теми же героями, с тем же настроением. И те, кто смотрел эту «хвойную эпопею», кто смеялся и умилялся – те «серию» за номером «пять» тоже посмотрят. И будут ей рады.

Кадр из фильма «Ёлки-5»

Те же, кто «Ёлок» никогда не смотрел, опять пройдут мимо. Ну, каждому своё. Это наивное и доброе кино, с легкой иронией вместо сарказма, с простыми шутками – у таких фильмов своя аудитория, свой зритель. Встреча со старыми знакомыми – с героями, которых уже знаешь лучше, чем двоюродную тетушку из Тюмени – эта встреча многим дорога и интересна сама по себе, без оглядки на прочие мелочи. Хотя, новые персонажи тоже будут. Скажу больше: история влюбленного инженера и чужой невесты, приехавшей с инспекцией на нефтяную платформу – самая удачная, пожалуй.

Сергей Светлаков в фильме «Ёлки-5»

Что же касается «мелочей», точнее, минусов… Невероятно много рекламы. Даже не так: рекламы столько, что глаза сами собой лезут на лоб. Вот то, что смогла вспомнить: конфеты «Коровка», Яндекс, Google, J-7, Газпром, компьютерная игра Word of Tanks, Скайп, Комсомольская правда, Авторадио, социальная сеть ВК… С ВК вообще все «серьезно»: фильм не просто её рекламирует, он выдает пошаговую инструкцию по применению – пособие тем, кто жаждет стать новыми адептами сети. В общем, можно было бы как-то поэлегантнее это сделать, не столь навязчиво.

Кадр из фильма «Ёлки-5»

Шутки тоже могли быть чуть-чуть поярче, пооригинальнее. Некоторые персонажи не развиваются совсем (например, Лыжник и Сноубордист – их просто «скопировали» из предыдущих фильмов и заставили бегать из стороны в сторону, дабы динамики стало побольше). Это тоже серьезный минус. Но есть и шикарнейший плюс – музыка. Илья Лагутенко и певица Ёлка записали песню на стихи Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» (еще один реверанс в сторону «Иронии судьбы», кстати). Получилось без преувеличений очень и очень здорово. Ну, и забойный хит некого господина Шнура тоже имеется. «Начинаем отмечать» называется. Кстати, вы еще не начали? Эээ, что же вы? Уже пора. И да пребудут с вами «Ёлки» – ставшие такими же неизбежными, как «Ирония судьбы» да новогодняя порция «Оливье».

Кадр из фильма «Ёлки-5»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 22 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Ёлки-5»