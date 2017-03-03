«Любовь прет-а-порте»: Рецензия Киноафиши

Русско-итальянский междусобойчик

«Любовь прет-а-порте» – довольно примитивная романтическая комедия о бальзаковской наивности русской женщины и юношеском максимализме итальянского парня, которые вдруг полюбили друг друга, несмотря на возрастную, языковую и культурную пропасть. Главная героиня Ольга (Ольга Погодина) – карьеристка, признающая только ту любовь, которая способна «вскружить голову». Удивительно, но именно это и происходит, когда, приехав в итальянский дом моды на стажировку, она встречает молодого и красивого разнорабочего Джорджио (Андреа Прети). Так что искры сексуального и духовного притяжения (правда, весьма сомнительные) – неизбежны.

Кадр из фильма «Любовь прет-а-порте»

Результат российско-итальянского коллабо оказывается далеким от минимальных стандартов среднего развлекательного фильма. Что тому причиной: итальянская команда во главе с не особо опытным режиссером Максом Нардари или наши профессионалы, сумевшие приложить руку к сценарию и даже монтажу, – доподлинно неизвестно, однако подчерк кажется знакомым. И некоторые технические моменты сложно не заметить, например, звук, который в картине идет параллельно, полностью игнорируя мимику актеров.

Кадр из фильма «Любовь прет-а-порте»

Фильм, очевидно, снимался для себя и про себя, без оглядки на зрительские вкусы. Это, конечно, триумф Ольги Погодиной, исполнившей главную роль (явной ей не подходящую), которая также выступила в качестве продюсера вместе с мужем Алексеем Пимановым. Её игра, как и почти всех исполнителей главных персонажей, полна штампов и по-театральному неестественных телодвижений. Все вымученные взгляды «любви», «боли» и «радости» кажутся невероятно фальшивыми и от этого комичными. Собственно, как и сюжетная линия, в которой они развиваются – женщина, чей девиз «все мужики сволочи», вдруг влюбляется в молодого и простого парня (на самом деле настоящего бабника и транжира отцовских денег), с которым у них завязывается настоящее и невероятно романтичное клише.

Кадр из фильма «Любовь прет-а-порте»

Да и мир, созданный для них, также больше напоминает декорации. Итальянский дом моды «Владимиро», который, казалось бы, должен быть высококлассной фэшн индустрией, отчаянно спекулирует псевдо роскошью. Например, одежда, демонстрируемая в фильме, будто со складов Aliexpress или интернет магазина «Платья на выпускной», вкупе с пластмассовой бижутерией, синими тенями и розовой глянцевой помадой выглядят весьма сомнительно и не очень то «фэшн». А слова главной героини на совещании «Наша компания, прекрасная, сильная компания. Но мы не развивались… До этого наш мир был блеклым, давайте раскрасим его в миллионы ярких цветов!» – вообще звучат издевательски. Неужели, такое возможно услышать на заседании специалистов модной индустрии?

Кадр из фильма «Любовь прет-а-порте»

Единственное, что спасает фильм – это маленькая собачка, работающая там личной музой модельера и кем-то вроде осьминога Пауля, у которой все спрашивают советов. Вот кто самоотверженно и профессионально отдался игре. Ну, и еще виды Рима, который ничем не испортить.

В общем, «Любовь прет-а-порте» это что-то вроде межкультурного междусобойчика, снятого для внутреннего просмотра. Некачественная, безвкусная и неинтересная фикция, претендующая на роль милой романтической комедии, кажется, снимаясь с девизом «И так сойдет!» и полным неуважением к зрителю.

Инна Син

В российском прокате со 2 марта 2017 года

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