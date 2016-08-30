«Очень плохие мамочки»: Рецензия Киноафиши

Стой, а то мама будет плохой!

В прокат выходят «Очень плохие мамочки» от создателей комедии «21 и больше». Лучше всего не лукавить и сразу предупредить о том, что понятно ещё из трейлера. Речь идёт о целевой аудитории фильма, которая не то чтобы сводится к одним лишь представительницам прекрасного пола, но по большей части к тем из них, кого постигла радость материнства. В общем-то, мужчинам, взвалившим на плечи своих любимых дам слишком много обязанностей, тоже не лишним будет ознакомиться с картиной в сугубо воспитательных целях, но, скорее всего, уже на первых минутах станет ясно, что фильм снимался не для них.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Главная героиня Эми Митчелл – самая прилежная мама на свете. Каждый день она проводит в сумбурной спешке, пытаясь успеть абсолютно всё: приготовить завтрак, обед и ужин, отвезти детей в школу, поработать в офисе, забрать детей из школы, сделать за них домашнее задание и ещё гору всего. Но в один момент все сферы её деятельности начинают трещать по швам. Пережив самый неудачный день в своей жизни, она решает дать волю личным потребностям и вместе с двумя случайно встреченными в баре дамочками переквалифицироваться в плохую маму.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Фильмы, подобные этому, как правило, выкроены по классической схеме, которая цепляет зрителей на крючок вот уже не одно десятилетие. У героини появляется конфликт, который требует разрешения. В данном случае, Эми пытается быть идеальной матерью, что получается у неё с трудом. Далее цепочка случайных событий становится катализатором к последующим переменам. Поначалу они только внешние, но встреча с антагонистом запускает процесс внутренних. В «Очень плохих мамочках» врагом выступает, на самом-то деле, такая же правильная мамочка, но только у неё свои представления об идеале. Дав отпор злодейке, Эми Митчелл воспаряет к вершине блаженства вместе с подругами. Кажется, что уже ничто не нарушит эту идиллию. Но внезапно героиня несёт потери на всех фронтах, стремительно мчась к обрыву, спрыгнуть с которого сценаристы ещё никогда никому не давали. Вместо этого они дарят ей понимание истины и внутренние силы, с помощью которых она не только одолевает врага, но и свою прежнюю сущность. Путь героя пройден, и даже все второстепенные персонажи меняются вместе с центральным. Хэппи энд.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Подобный шаблон ни в коем случае не стоит принимать за спойлер, поскольку любой зритель, даже не знающий теории, всегда чувствует, что в кино всё всегда работает по одному образцу. Вы можете даже этого не осознавать, но интуитивно знаете, что последует за очередным поворотом сюжета, и чем всё закончится. Особенно, если речь идёт о комедии. Поэтому ждать откровения от фильма не стоит, ведь перед вами «всё то же самое, только другое».

Именно поэтому очень сложно найти изъян в построении сюжета, ведь всё сделано в строгом соответствии правилам. Другое дело – оценивать фильм, исходя из его принадлежности к жанру. Так как перед вами комедия, то она должна отвечать главной цели любой комедии – смешить. Однако тут «Очень плохие мамочки» теряют много баллов, так как юмор в картине алкоголизирован и опошлён, а большинство шуток не только весьма поверхностные и предсказуемые, но и состряпаны из непотребного материала.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Что касается персонажей, то здесь тоже в дело вступает клише. Главная героиня – умница и красавица. О том, что она трудолюбивая пчёлка, которую никто не ценит, мы знаем с самого начала, и тем самым авторы пытаются нас к ней расположить. Второстепенным персонажам, а именно подругам Эми, отведено меньше места, чем положено, но они также нарисованы по известному трафарету: одна – явный деморализатор, вторая – скромная чудачка. А вот мужские персонажи вышли очень блеклыми и не проработанными. Всего их в фильме двое: непутёвый муж и идеальный любовник. Но оба они служат лишь невзрачным фоном для очень женской истории.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Кино получилось очень целевым, не особо крепким с точки зрения жанровой политики, но и не таким, на котором сразу можно ставить крест. Качественная комедия в современном мире – явление редкое, и «Очень плохие мамочки» – не самое худшее, что видел мир. Плюс ко всему, в картине есть какая-никакая мораль, которая говорит о том, что не стоит гнаться за идеалом, ведь ошибки – это неотъемлемая часть человеческого существования. Ну а ваши мамы будут рады, если вы сводите их в кино, но учтите, что особо воспитанных фильм может заставить покраснеть.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

В российском прокате с 1 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Очень плохие мамочки»

Трошина Олеся