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Киноафиша Рецензии «Очень плохие мамочки»: Рецензия Киноафиши

«Очень плохие мамочки»: Рецензия Киноафиши

30 августа 2016 00:00
«Очень плохие мамочки»: Рецензия Киноафиши
Стой, а то мама будет плохой!

В прокат выходят «Очень плохие мамочки» от создателей комедии «21 и больше». Лучше всего не лукавить и сразу предупредить о том, что понятно ещё из трейлера. Речь идёт о целевой аудитории фильма, которая не то чтобы сводится к одним лишь представительницам прекрасного пола, но по большей части к тем из них, кого постигла радость материнства. В общем-то, мужчинам, взвалившим на плечи своих любимых дам слишком много обязанностей, тоже не лишним будет ознакомиться с картиной в сугубо воспитательных целях, но, скорее всего, уже на первых минутах станет ясно, что фильм снимался не для них.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»
Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Главная героиня Эми Митчелл – самая прилежная мама на свете. Каждый день она проводит в сумбурной спешке, пытаясь успеть абсолютно всё: приготовить завтрак, обед и ужин, отвезти детей в школу, поработать в офисе, забрать детей из школы, сделать за них домашнее задание и ещё гору всего. Но в один момент все сферы её деятельности начинают трещать по швам. Пережив самый неудачный день в своей жизни, она решает дать волю личным потребностям и вместе с двумя случайно встреченными в баре дамочками переквалифицироваться в плохую маму.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»
Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Фильмы, подобные этому, как правило, выкроены по классической схеме, которая цепляет зрителей на крючок вот уже не одно десятилетие. У героини появляется конфликт, который требует разрешения. В данном случае, Эми пытается быть идеальной матерью, что получается у неё с трудом. Далее цепочка случайных событий становится катализатором к последующим переменам. Поначалу они только внешние, но встреча с антагонистом запускает процесс внутренних. В «Очень плохих мамочках» врагом выступает, на самом-то деле, такая же правильная мамочка, но только у неё свои представления об идеале. Дав отпор злодейке, Эми Митчелл воспаряет к вершине блаженства вместе с подругами. Кажется, что уже ничто не нарушит эту идиллию. Но внезапно героиня несёт потери на всех фронтах, стремительно мчась к обрыву, спрыгнуть с которого сценаристы ещё никогда никому не давали. Вместо этого они дарят ей понимание истины и внутренние силы, с помощью которых она не только одолевает врага, но и свою прежнюю сущность. Путь героя пройден, и даже все второстепенные персонажи меняются вместе с центральным. Хэппи энд.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»
Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Подобный шаблон ни в коем случае не стоит принимать за спойлер, поскольку любой зритель, даже не знающий теории, всегда чувствует, что в кино всё всегда работает по одному образцу. Вы можете даже этого не осознавать, но интуитивно знаете, что последует за очередным поворотом сюжета, и чем всё закончится. Особенно, если речь идёт о комедии. Поэтому ждать откровения от фильма не стоит, ведь перед вами «всё то же самое, только другое».

Именно поэтому очень сложно найти изъян в построении сюжета, ведь всё сделано в строгом соответствии правилам. Другое дело – оценивать фильм, исходя из его принадлежности к жанру. Так как перед вами комедия, то она должна отвечать главной цели любой комедии – смешить. Однако тут «Очень плохие мамочки» теряют много баллов, так как юмор в картине алкоголизирован и опошлён, а большинство шуток не только весьма поверхностные и предсказуемые, но и состряпаны из непотребного материала.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»
Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Что касается персонажей, то здесь тоже в дело вступает клише. Главная героиня – умница и красавица. О том, что она трудолюбивая пчёлка, которую никто не ценит, мы знаем с самого начала, и тем самым авторы пытаются нас к ней расположить. Второстепенным персонажам, а именно подругам Эми, отведено меньше места, чем положено, но они также нарисованы по известному трафарету: одна – явный деморализатор, вторая – скромная чудачка. А вот мужские персонажи вышли очень блеклыми и не проработанными. Всего их в фильме двое: непутёвый муж и идеальный любовник. Но оба они служат лишь невзрачным фоном для очень женской истории.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»
Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Кино получилось очень целевым, не особо крепким с точки зрения жанровой политики, но и не таким, на котором сразу можно ставить крест. Качественная комедия в современном мире – явление редкое, и «Очень плохие мамочки» – не самое худшее, что видел мир. Плюс ко всему, в картине есть какая-никакая мораль, которая говорит о том, что не стоит гнаться за идеалом, ведь ошибки – это неотъемлемая часть человеческого существования. Ну а ваши мамы будут рады, если вы сводите их в кино, но учтите, что особо воспитанных фильм может заставить покраснеть.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»
Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

В российском прокате с 1 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Очень плохие мамочки»

Трошина Олеся

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