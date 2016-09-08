«Полный расколбас»: Рецензия Киноафиши

Соблазны повсюду

При упоминании в жанрах слова «мультфильм» мало кто ожидает увидеть кино для взрослых, потому что в первую очередь мультфильм – это всё-таки кино для детей. Но этот день настал – на экраны выходит анимационный фильм с рейтингом 18+, имя которому «Полный расколбас» («Sausage Party»). Режиссёрами необычного фильма для взрослых стали Грег Тирнан и Конрад Вернон.

Сюжет фильма довольно необычен – это история продуктов из супермаркета. Сначала перед зрителем главные герои сосиска Фрэнк и Булочка Брэнда. Они размышляют о лучшем из миров, куда попадают все продукты из супермаркета, когда их покупают и уносят домой люди. Последних, кстати, зовут богами. Но под конец они уже превращаются в жестоких зверей, которых продукты хотят истребить ради своего спасения, так как выясняется, что никакого лучшего из миров не существует и из магазина продукты попадают "богам" в желудки.

По ходу фильма героев становится больше. К Фрэнку и Булочке прибавляются лаваш Абдул и бейгл Сэмми, а потом и тако Тереза.

Кадр из мультфильма «Полный расколбас»

Продукты имеют свою национальность, своё место жительство, а иногда даже мигрируют из одного отдела в другой. Например, в одной из сцен Тереза говорит «Раньше через этот тоннель латинопродукты пробирались в другие отделы», вызывая в голове зрителя аналогии с реальной ситуацией в человеческом мире.

Вообще мир продуктов очень похож на человеческий. У них есть свои страны-страны. К примеру, Лаваш и Бейгл – это араб и еврей, которые говорят и ведут себя в соответствии со стереотипами своих национальностей.

Из человеческого мира продукты получили и другие человеческие атрибуты. У них есть любовь, даже нетрадиционная, есть пиратство (заглавную песню миксуют без разрешения автора), праздники (все события фильма предшествуют «звёздно-полосатому» празднику, который уважают и продукты) и даже вера. Причём последняя такая сильная, что один из героев говорит: «с чего это для того, чтобы верить, нужны доказательства?»

У продуктов есть и узнаваемые человеческие прототипы. Например, в умной жвачке мы без труда увидим Стивена Хокинга. У фильма даже есть свой Гитлер, который тоже жаждет что-то истребить, например, однажды он хотел уничтожить жиры. В фильме вообще множество отсылок к предметам человеческой культуры.

Кадр из мультфильма «Полный расколбас»

Сначала фильм выглядит довольно невинно, но довольно скоро становится понятно, что детей на показ пускать нельзя ни в коем случае. Дело и в шутках, и в жаргоне.

Всё начинается с милой песни о жизни продуктов в супермаркете. Милая она до тех пор, пока в ней не появляется приличное количество не самых приличных выражений. Да и дальше герои особо не стесняют себя в высказываниях.

Шутки требуют отдельного разговора. Кроме смешных, там есть пошлые шутки, которые создаются за счёт каламбуров. Каламбуры – хорошо, большое количество – плохо. Первая шутка про булочки и сосиску ещё может вызвать смех, но после двадцатого упоминания смеяться хочется всё меньше. Видимо, создатели фильма были не уверены в своей идее, и решили эту неуверенность компенсировать зашкаливающим количеством пошлых шуток. Вообще весь мультфильм в итоге сводится к сексу, потому что одной из финальных сцен создатели решили сделать безобразную извращённую оргию, со всеми возможными позами и вариациями. Такая повёрнутость на сексе, на котором акцентируется чрезмерное количество внимания, минус.

Кадр из мультфильма «Полный расколбас»

Последнее, о чём хочется сказать, это то, что в фильмах не о людях последние часто изображаются ужасными уродцами. Такая же ситуация и в «Полном расколбасе». С одной стороны, это понятно, ведь люди жестоки. Но рисовать их без пропорций – жестокость уже со стороны аниматоров.

Стоит также упомянуть, что конец фильма немного исправляет ситуацию с надоедающими за весь фильм однообразными шутками: кроме нарисованных героев, в фильме появятся и реальные. Но совсем немного.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 8 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Полный расколбас»