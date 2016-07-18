Все трейлеры фильма дублированный трейлер 2 трейлер в переводе дмитрия пучкова (гоблина) трейлер без цензуры отрывок - наркоман трейлер
Этот фильм только для людей с широченным как наш мир чувством юмора.
Итак, с фокус группой определись, к фильму. Полный расколбас, это как удар меж ног по нашему мироустройству. Это грандиозно пошлая и от того такая настоящая калька нашей действительности, а в частности всех наших проблем на религиозные и национальные темы, этические нормы, все наши государственные разногласия.
Здесь весь сортирный юмор и колкости это лишь призма, через которую в мозгу отпечатывается посыл, которых хотят донести авторы. Конечно лента не лишена шуток ради шуток, чтобы тупо поржать, таков уж Сет Роган и его банда. И в самом деле это немного тормозит сюжет, есть и просто проседания в повествовании.
Видимо градус безумия в головах авторов зашкаливал и они на этапах съемок и монтажа отключались и забывали вставить в таки моменты шутки. А может просто хотели дать зрителю передышку, но не надо её, вот мне хотелось постоянного потока действия, гэгов, острот, чтобы расколбасило сознание в капусту.
Но есть решение этой проблемы: что-нибудь легко алкогольное перед сеансом, хот дог в рот и бегом на в кинозал.
А ещё лучше в охапку друзей и подруг, всем по 0,5 и писать кипятком со смеху и пережевывать историю продуктов в магазине.
P.S. Немного интриги: в конце фильма есть панацея от всех мировых дрязг, такой простой рецепт, что Джон Леннон бы одобрил :)
Фильм - зачот!
😂 😂 😂
