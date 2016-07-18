Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Полный расколбас - дублированный трейлер без цензуры
Киноафиша Трейлеры Полный расколбас. Дублированный трейлер без цензуры

Полный расколбас. Дублированный трейлер без цензуры

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 апреля 2016
Полный расколбас – Съедобным друзьям предстоит получить ответ на главный вопрос: есть ли жизнь за стенами супермаркета и что же происходит с продуктами после того, как они попадают к людям домой?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Сергей Голубничев 18 июля 2016, 00:45
Зашибись, снимать начали про хавку. Мелочь посмотрит и звиздец..... И так нехрена не жрет.
18 июля 2016, 00:45 Ответить
Анна Пермякова 29 июля 2016, 17:15
Сергей, ну фильм же 18+, какая мелочь? Он и не рассчитан на детей. Это как хаять "южный парк" за пропаганду всего плохого)
29 июля 2016, 17:15 Ответить
Сергей V 26 августа 2016, 19:22
Оценка
Жду этот мультик!
26 августа 2016, 19:22 Ответить
Никита Ещин 6 сентября 2016, 19:18
жду не даждусь этого мультфильма 18+
6 сентября 2016, 19:18 Ответить
Валентин 8 сентября 2016, 08:46
Сразу же хочется выделить аудиторию этого фильма и попутно обозначить настроение и атмосферу творящегося на экране: это фильм не для ханжей на тему религии, веры, национальности, отношений, нашего мироуклада.
Этот фильм только для людей с широченным как наш мир чувством юмора.
Итак, с фокус группой определись, к фильму. Полный расколбас, это как удар меж ног по нашему мироустройству. Это грандиозно пошлая и от того такая настоящая калька нашей действительности, а в частности всех наших проблем на религиозные и национальные темы, этические нормы, все наши государственные разногласия.
Здесь весь сортирный юмор и колкости это лишь призма, через которую в мозгу отпечатывается посыл, которых хотят донести авторы. Конечно лента не лишена шуток ради шуток, чтобы тупо поржать, таков уж Сет Роган и его банда. И в самом деле это немного тормозит сюжет, есть и просто проседания в повествовании.
Видимо градус безумия в головах авторов зашкаливал и они на этапах съемок и монтажа отключались и забывали вставить в таки моменты шутки. А может просто хотели дать зрителю передышку, но не надо её, вот мне хотелось постоянного потока действия, гэгов, острот, чтобы расколбасило сознание в капусту.
Но есть решение этой проблемы: что-нибудь легко алкогольное перед сеансом, хот дог в рот и бегом на в кинозал.
А ещё лучше в охапку друзей и подруг, всем по 0,5 и писать кипятком со смеху и пережевывать историю продуктов в магазине.
P.S. Немного интриги: в конце фильма есть панацея от всех мировых дрязг, такой простой рецепт, что Джон Леннон бы одобрил :)
8 сентября 2016, 08:46 Ответить
SKY 8 сентября 2016, 10:49
Как сказал один зритель - в любой непонятной ситуации делай оргию
Фильм - зачот!
😂 😂 😂
8 сентября 2016, 10:49 Ответить
Инга Сулим 8 сентября 2016, 17:16
Оценка
Кто бы что там не говорил, а мультик отличный. Это не просто психоделический рассказ режиссера о том, как выживают продукты, но и полноценная история о любви, где затрагивается даже арабо-израильский конфликт! Многое утрировано и да, мультфильм пошлый до мозга костей, но в этом то и суть! Нас заставили встряхнуться и на полтора часа забыть обо всем и просто посмеяться! Мультик не привычного для всех формата и этим он цепляет. А то все боевики, да драмы - слишком скучно. В общем, всем советую идти на мульт! Оторвётесь и будете смеяться до коликов в животе, гарантирую!
8 сентября 2016, 17:16 Ответить
Лиса 9 сентября 2016, 00:26
Продуктовая порнография! Мультик ужасный! Потом это просочиться в интернет и это буду смотреть дети!
9 сентября 2016, 00:26 Ответить
Ольга 11 сентября 2016, 17:47
Предыдущий коммент бред! это не самое страшное что может просочиться в интернет..для 18+ мульт хорош)
11 сентября 2016, 17:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.0 Полный расколбас
Полный расколбас комедия, 2016, США
Сущность - trailer 02:02
Сущность  trailer
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:13
Эдем  дублированный трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Мир в огне - дублированный трейлер 02:38
Мир в огне  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Звонок. Последняя сессия - дублированный трейлер 02:04
Звонок. Последняя сессия  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше