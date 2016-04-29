«#Все_исправить!?!»: Рецензия Киноафиши

MBAND. MDA.

Странно смотреть фильм и чувствовать себя старым. Как будто твоё время безнадёжно прошло, и ты, осколком некоего абстрактного отжившего мира, совершенно не понимаешь, чем и почему увлекается молодёжь предпубертатного периода женского пола. А когда нехитрой аналитикой объясняется вся шумиха вокруг MBAND (новый бойз-бэнд патриарха русской попсы Константина Меладзе) — остаётся только понуро кивнуть головой.

Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»

Чем хочет казаться «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!». У фильма есть вполне себе очевидные истоки и предпосылки — этот фильм создан для того, чтобы заработать на наивной фан-базе четырёх смазливых ребят, как происходило в Штатах, скажем, с киноопытами Бритни или Майли Сайрус, тогда ещё Ханны Монтаны. Можно конечно, заглянуть ещё раньше и вспомнить «Вечер трудного дня» с The Beatles в главной роли, это в общем-то тот образец, на который фильм в первую очередь пытается равняться. Но не будем слишком уж кощунствовать и рассмотрим сюжет.

Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»

Сюжет «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» будто губка, впитавшая в себя все опостылевшие тропы убогих русских комедий последних лет. MBAND случайно сжигает коллекцию пиджаков Звезды (фильм вроде бы и не в параллельной вселенной — почему нельзя назвать Николая Баскова Николаем Басковым?) и теперь должны ему кучу денег, или по решению суда группа будет петь у него на подпевках. Богатенький папик (естественно, коллекционер абстрактного искусства) ненавидит жениха-ботаника своей дочки-неформалки, и поэтому нанимает через дылду-охранника наш незамысловатый квартет, чтобы те показали ей, как должны вести себя настоящие мачо. Помимо этого Басков, подобно Саахову из «Кавказской пленницы», бегает за нашей героиней по всему Петербургу, пытаясь взять её в жены ради денег того же стереотипного олигарха (мотивация? Какая мотивация?). Дочка выдвигает контрпредложение — докажите папе, что её суженый совсем не плох, и та же сумма ваша. Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»

В итоге злосчастная четвёрка скачет из локации в локацию, собирая по пути ходульные тропы и выдавливая унылые шутеечки. Фильм напоминает чеклист из всего самого очевидного, что может появиться в современной русской комедии. Драка в хэви-металлическом клубе? Check. Угон машины? Check. Похищение картины — check, подпольные бои — check! Список можно продолжать бесконечно.

Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»

Единственный апологет этого фильма в том, что он выполняет свою примитивную развлекательную функцию — всегда что-то происходит, мельтешит перед глазами. Подобно дешёвому клоуну на детском утреннике, «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» пытается удержать внимание, делая как можно больше, но оставаясь совершенно бестолковым. Вместо сколько нибудь прописанных персонажей фильм пестрит суррогатными, быстрорастворимыми стереотипами, существующими только для того, чтобы ходульный сюжет двигался вперёд, лишь бы заполнить зияющую пустоту в сердцевине фильма.

Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»

Но самое удивительное в том, что меньше всего личности у самих MBAND – они отличимы друг от друга только внешне, большинство их реплик взаимозаменяемы. Кроме того все четверо не способны играть даже для спасения своей жизни — они больше беспокоятся о том, чтобы красиво надуть губки или приподнять бровь на камеру. Неудивительно, что в эпизодах с ними больше всего монтажных склеек — они не могут взаимодействовать друг с другом больше 5-10 секунд. Фильм также немного вытягивает тандем готового на любые унижения Баскова и Дарьи Мороз, карикатурно, но в контексте фильма пожалуй даже отлично вписавшейся в роль беспринципного, но чересчур рассеянного менеджера.

Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»

Самое забавное в том, что создатели фильма пытаются навязать фанаткам группы, что между MBAND и Николаем Басковым гигантская нравственная и эстетическая пропасть. Они пытаются создать мнимую разницу между, по сути, попсой и попсой. И ещё смешнее то, что хоть по фильму группа готова пойти на всё что угодно, лишь бы не петь со Звездой, саундтреком к фильму является их совместный фит. Да, пожалуй вселенная фильма всё таки параллельная.

Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»

Можно сколько угодно защищать «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!», вереща, что это развлекательное кино или, в конце концов, фильм для фанатов, но это то же самое, что выходить боксировать с одной рукой, заложенной за спину. Объективно этот фильм — небольшой шаг вперёд относительно комедий Сарика Андреасяна или Жоры Крыжовникова. Только это всё ещё плохое, отчаянно несмешное кино. «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» не просто глупый фильм — он ленивый, он смеётся не вместе со зрителем, а над зрителем, платящим деньги за то, чтобы его кормили таким вот продуктом. Ну что ж, приятного аппетита.

И пожалуйста, умоляю, уберите из моей головы эту привязчивую песню из титров.

Митя Тюлин

В русском прокате с 28 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!»